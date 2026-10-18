به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی، عصر یکشنبه همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، در آیین افتتاح المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای اظهار کرد: شناسایی توانمندی‌های ورزشی دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه رشد آن‌ها از دوران مدرسه، نقش مهمی در آینده ورزش شهرستان دارد.

وی با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش به ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان افزود: گیلانغرب در حوزه‌های مختلف از استعدادهای ارزشمندی برخوردار است و موفقیت دانش‌آموزان این شهرستان در رقابت‌های علمی و کنکور، ظرفیت بالای نسل جوان را نشان می‌دهد.

رضایی با اشاره به پیشینه ورزشی گیلانغرب تصریح کرد: استعدادهای این شهرستان در رشته‌هایی مانند فوتبال، والیبال و کشتی از گذشته تاکنون توانسته‌اند توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند و توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه موفقیت‌های بیشتری را فراهم کند.

فرماندار گیلانغرب با قدردانی از تلاش مربیان ورزشی خاطرنشان کرد: مربیانی که با وجود محدودیت امکانات، با تعهد و پشتکار در کنار دانش‌آموزان و نونهالان حضور دارند، در شناسایی و پرورش استعدادها و آماده‌سازی نسل آینده ورزش شهرستان نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان دانش‌آموزان به تحصیل و ورزش گفت: دانش‌آموزان باید در کنار اولویت دادن به درس و آموزش، با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از راهنمایی مربیان، توانایی‌های خود را در رشته ورزشی مورد علاقه‌شان تقویت کنند.

رضایی افزود: المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای فرصت مناسبی برای شناسایی توانمندی‌های دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه فعالیت و پیشرفت آنان است و باید از این ظرفیت برای گسترش مشارکت دانش‌آموزان در ورزش استفاده شود.

فرماندار گیلانغرب در پایان بیان کرد: کشف استعدادها از دوران مدرسه و حمایت مستمر از آن‌ها می‌تواند مسیر حضور نوجوانان مستعد شهرستان در رقابت‌های استانی و ملی را هموار کند و زمینه افتخارآفرینی آنان به‌عنوان نمایندگان گیلانغرب در عرصه ورزش کشور را فراهم آورد.