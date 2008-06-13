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۲۴ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۲۰

هفته آینده ؛

لیست اسامی ممنوع الخروج بانکها در اختیار دادستانی قرار می گیرد

لیست اسامی ممنوع الخروج بانکها در اختیار دادستانی قرار می گیرد

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور تاکید کرد: لیست اسامی ممنوع الخروج بانکها در حال نهایی شدن است و بنا شده تا هفته آینده در اختیار دادستانی کل کشور قرار گیرد.

ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اواخر سال گذشته مقرر شده بود که بانک مرکزی تا اول خرداد امسال نتیجه بازنگری برلیست افراد ممنوع الخروج را گزارش نماید که این امر در حال محقق شدن است.

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: بر اساس اعلام  مظاهری رئیس کل بانک مرکزی ، لیست اسامی ممنوع الخروج بانکها به جز تنها یک بانک تهیه شده اما تاکید شده است که این اسامی تا هفته  آینده در اختیار دادستانی کل کشور قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: به محض اعلام این لیست به دادستانی کل کشور ‏، اسامی را به اداره گذرنامه جهت اقدام اعلام خواهیم کرد.

کد مطلب 698197

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