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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

رئیس کل دادگستری بوشهر:حمایت از خانواده‌های زندانیان باجدیت ادامه دارد

رئیس کل دادگستری بوشهر:حمایت از خانواده‌های زندانیان باجدیت ادامه دارد

بوشهر-رئیس کل دادگستری استان بوشهر از پیشتازی استان بوشهر در حمایت از خانواده‌های زندانیان خبر داد و گفت: روند حمایت از این خانواده ها با جدیت ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان بوشهر به همراه مدیرکل زندان‌های استان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری و مدیر انجمن حمایت از زندانیان بوشهر با حضور در منازل پنج خانواده زندانی نیازمند، ضمن رسیدگی به مشکلات قضایی، حمایت‌های معیشتی و درمانی لازم را به عمل آوردند.

مهدی مهرانگیز عصر یکشنبه در جریان این بازدیدهای میدانی با تأکید بر اینکه استان بوشهر در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه در حوزه حمایت از خانواده‌های زندانیان در کشور پیشرو است، اظهار کرد: نگاه دستگاه قضایی به خانواده‌های زندانیان، نگاهی حمایتی، انسانی و مسئولانه است و تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا با هم‌افزایی نهادهای حمایتی و خیرین، دغدغه‌های معیشتی و رفاهی این خانواده‌ها را به حداقل برسانیم.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان با قدردانی از همراهی خیرین نیک‌اندیش و متولیان امر تصریح کرد: خانواده‌های زندانیان بی‌گناه‌اند و دستگیری از آنان مانع از بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود که به همین منظور این سلسله بازدیدها و حمایت‌ها با قوت و استمرار در سطح استان ادامه خواهد داشت.

در جریان این سرکشی‌ها، مشکلات پرونده‌ای و قضایی این پنج خانواده به‌صورت چهره‌به‌چهره بررسی و دستورات قضایی مقتضی صادر شد.

همچنین با پیگیری‌های انجام‌شده در این دیدارها، هزینه درمان و دندانپزشکی یکی از فرزندان این خانواده‌ها با هماهنگی یک پزشک خیر تقبل شد و علاوه بر این، ضمن پرداخت کمک‌های نقدی و اهدای بسته‌های معیشتی به این خانواده‌ها، دستور پرداخت هزینه اجاره مسکن دو خانواده نیز برای مدت دو ماه صادر شد.

کد مطلب 6981970

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