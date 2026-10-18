به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد گودرزوند چگینی در تشریح جلسه عصر امروز (یکشنبه ۲۶ مهر۱۴۰۵) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: در این جلسه، عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجلس شورای اسلامی در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون آیین‌نامه داخلی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در پی جلسه گذشته کمیسیون که به بررسی روند حسابرسی صورت‌های مالی مجلس شورای اسلامی اختصاص داشت، در آن نشست روندهای حسابرسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جلسه امروز، بررسی محتوایی این موضوع در دستور کار قرار داشت.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: در این جلسه، مواردی که لازم بود با حضور دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گیرد، بررسی شد و با توجه به پاسخ‌های ارائه‌شده از سوی معاونت اجرایی مجلس و هیئت نظار مجلس، بخشی از موضوعات مربوط به حسابرسی روشن شد، اما بخش دیگری از موارد نیازمند اصلاح بود.

وی تأکید کرد: ضروری است هیئت نظار، مدیر مالی مجلس با تسریع در پیگیری و اصلاح موارد موردنظر، زمینه تکمیل گزارش حسابرسی را فراهم کنند تا این گزارش برای ارائه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آماده شود.