تدوین طرح مشترک مجلس و تأمین اجتماعی برای حمایت از کارآموزان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جلسه عصر امروز (یکشنبه ۲۶ مهر1405) این کمیسیون با رئیس سازمان تأمین اجتماعی، گفت: موضوع تأمین اجتماعی در حوزه تولید از اهمیت بالایی برخوردار است و در بسیاری از جلساتی که با تولیدکنندگان برگزار می‌کنیم، مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از موانع تولید مطرح می‌شود.

نماینده مردم تربت‌حیدریه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه امروز، برخی دغدغه‌ها و مسائل فعالان اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی مطرح شد و رئیس جدید این سازمان نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های خود ارائه کرد که یکی از نکات مثبت آن، حرکت به سمت هوشمندسازی فرایندهای تأمین اجتماعی بود.

وی با اشاره به برنامه سازمان تأمین اجتماعی برای متمرکزسازی خدمات و اتصال شعب این سازمان به یکدیگر، افزود: در حال حاضر، افراد برای دریافت خدمات باید به شعبه‌ای مراجعه کنند که پرونده و امور مربوط به آن‌ها در آنجا قرار دارد، اما با اتصال شعب تأمین اجتماعی در سراسر کشور، امکان ارائه خدمات به‌صورت متمرکز فراهم می‌شود و این اقدام می‌تواند فرایند خدمت‌رسانی را تسهیل کند.

کاهش مراجعات حضوری به بنگاه‌های تولیدی با هوشمندسازی فرایندها

زنگنه با اشاره به موضوع تعدد مراجعات بازرسان سازمان تأمین اجتماعی و مأموران مالیاتی به واحدهای تولیدی، تصریح کرد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع یکپارچه‌سازی این فرایندها مورد توجه قرار گرفته است تا مراجعات مکرر دستگاه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با بیان اینکه رئیس سازمان تأمین اجتماعی در این نشست از اقدامات انجام‌شده برای تحقق این هدف خبر داد، اظهار کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، تعامل مناسبی میان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی شکل گرفته و از طریق تقاطع‌گیری اطلاعات مالیاتی، اطلاعات مورد نیاز حوزه تأمین اجتماعی نیز تا حدود ۹۵ درصد قابل احصا است.

وی ادامه داد: به این ترتیب، برای حدود ۹۵ درصد بنگاه‌های اقتصادی، دیگر نیازی به مراجعه و حضور بازرسان سازمان تأمین اجتماعی نخواهد بود. حرکت به سمت هوشمندسازی فرایندها و استفاده از اطلاعات موجود در دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار اداری بنگاه‌ها و تسهیل فعالیت‌های تولیدی داشته باشد.

تدوین طرح مشترک مجلس و تأمین اجتماعی برای حمایت از کارآموزان

زنگنه در ادامه با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن بسترهای قانونی برای کارآموزی جوانان در مراکز تولیدی و خدماتی، گفت: طی سال‌های اخیر، موضوع کارآموزی بارها مطرح شده است. پیش از این، قانونی تحت عنوان قانون کارآموزی مصوب سال ۱۳۴۹ وجود داشت که اکنون در زمره قوانین ملغی‌شده قرار گرفته است؛ با این حال، ضرورت ایجاد سازوکارهای جدید برای حمایت از کارآموزان بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی افزود: امروز طیف گسترده‌ای از جوانان، پس از پایان تحصیلات دبیرستان یا دانشگاه، فرصت و بستر مناسبی برای کسب مهارت‌های عملی و تجربه کار در اختیار ندارند. از سوی دیگر، بسیاری از کارفرمایان نیز به دلیل نداشتن تجربه و مهارت کافی در افراد جویای کار، تمایلی به جذب آن‌ها در بدو ورود ندارند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با تأکید بر ضرورت رفع این خلأ، خاطرنشان کرد: در جلسه امروز با سازمان تأمین اجتماعی توافق کردیم که برای حمایت از کارآموزان، توسعه مهارت‌آموزی و تسهیل حضور افرادی که قصد دارند مدتی را به کسب مهارت در محیط‌های کاری اختصاص دهند، طرحی مشترک تدوین شود.

وی با بیان اینکه کلیات این موضوع مورد تفاهم قرار گرفته است، گفت: مجلس و سازمان تأمین اجتماعی بر ضرورت ایجاد تسهیلات ویژه برای کارآموزان، دانش‌آموزان، دانشجویان فارغ‌التحصیل و جوانان جویای کار توافق دارند.

زنگنه در پایان تأکید کرد: مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کند تا پس از بررسی و جمع‌بندی، بتوانیم در قالب طرحی در مجلس شورای اسلامی، موضوع حمایت از کارآموزان و تسهیل فرایند مهارت‌آموزی جوانان را پیگیری کنیم.