به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرح بخش، عصر یکشنبه در ارتباطی مجازی با کارشناس مسئولان و کارشناسان آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان که با حضور رئیس اداره آموزش های کوتاه مدت و توانمندسازی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد با تأکید بر ضرورت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دینی و قرآن گفت: با توجه به دسترسی گسترده دانش‌آموزان به اطلاعات متنوع و شکل‌گیری پرسش‌های جدید در حوزه‌های اعتقادی، توانمندسازی معلمان این حوزه باید از آموزش‌های مقطعی فراتر برود و بر مهارت‌افزایی، روش‌های جذاب تدریس و پاسخ‌گویی مستدل به پرسش‌های نسل امروز متمرکز شود.

وی با اشاره به تغییر شرایط آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان افزود: امروز معلمان دینی و قرآن با مسئولیتی مهم و در عین حال دشوار روبه‌رو هستند، زیرا دانش‌آموزان در معرض حجم گسترده‌ای از اطلاعات و دیدگاه‌های متنوع و گاه متناقض قرار دارند و همین مسئله، ضرورت برخورداری معلمان از دانش به‌روز، مهارت‌های ارتباطی و توانایی پاسخ‌گویی به پرسش‌های چالش‌برانگیز را دوچندان می‌کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان ادامه داد: شرایط امروز با گذشته تفاوت‌های جدی دارد و نمی‌توان بدون شناخت ویژگی‌های نسل جدید، صرفاً با تکیه بر روش‌های سنتی به اهداف تربیتی دست یافت.

وی گفت: معلمان حوزه دینی و قرآن باید بتوانند مفاهیم اعتقادی را با زبانی متناسب با فضای فکری دانش‌آموزان ارائه کنند و زمینه گفت‌وگو، پرسشگری و درک عمیق‌تر مفاهیم را فراهم آورند.

فرح بخش، با تأکید بر اهمیت مهارت‌محوری در برنامه‌های توانمندسازی تصریح کرد: آنچه بیش از آموزش‌های کوتاه‌مدت و مقطعی ضرورت دارد، تقویت توانایی‌های عملی معلمان در مدیریت کلاس، برقراری ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان و مواجهه منطقی و مستدل با پرسش‌های آنان است.

وی همچنین بر ضرورت توجه به تجربه‌های میدانی معلمان و مدارس در طراحی برنامه‌های توانمندسازی تأکید کرد و گفت: برنامه‌های آموزشی نباید صرفاً از بالا به پایین طراحی و ابلاغ شوند، بلکه استان‌ها و مدارس نیز باید فرصت داشته باشند تجربه‌ها، پیشنهادها و الگوهای موفق خود را ارائه کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان خاطرنشان کرد: گاهی یک تجربه موفق در کلاس درس یا یک روش خلاقانه از سوی معلمی در یکی از مدارس می‌تواند قابلیت گسترش در سطح استان و حتی کشور را داشته باشد، بنابراین، شناسایی و معرفی این تجربه‌ها از طریق بازدیدهای میدانی و ارتباط نزدیک با محیط‌های آموزشی باید مورد توجه گیرد.

فرح بخش، همچنین بازنگری در شیوه اجرای آموزش‌های غیرحضوری و آزمون‌های مرتبط با دوره‌های ضمن خدمت را ضروری دانست و بر استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه‌های غیرضروری، بدون افت کیفیت آموزش، تأکید کرد.