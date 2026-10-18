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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

هیدج به دنبال برندسازی تولیدات بومی با پیوند کشاورزی و صنعت است

هیدج به دنبال برندسازی تولیدات بومی با پیوند کشاورزی و صنعت است

زنجان- شهردار هیدج با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی این شهر، گفت: هیدج به دنبال برندسازی تولیدات بومی با پیوند کشاورزی و صنعت است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی عصر یکشنبه در آغاز بکار نخستین جشنواره «از مزرعه تا صنعت» در شهر هیدج با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره «از مزرعه تا صنعت» گفت: این جشنواره از ۲۵ مهر تا یکم آبان‌ماه برگزار می‌شود و هدف آن، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی هیدج و تقویت جایگاه تولیدات منطقه در بازار است.

وی با بیان اینکه هیدج در حوزه صنعت کفش و تولید محصولات کشاورزی از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است، افزود: شناسایی فرصت‌های اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و حرکت به سمت برندسازی محصولات بومی از اهداف برگزاری این رویداد به شمار می‌رود.

شهردار هیدج با تأکید بر اهمیت تعامل میان بخش کشاورزی و صنعت تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های این دو بخش و ایجاد ارتباط مؤثر میان آن‌ها می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات، رونق فعالیت‌های اقتصادی و تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان منطقه را فراهم کند.

کاظمی با اشاره به حضور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در این جشنواره گفت: بخش عمده غرفه‌ها به عرضه محصولات صنعت کفش، حبوبات و صنایع‌دستی اختصاص یافته است و بیشتر مشارکت‌کنندگان از شهر هیدج هستند؛ البته شماری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شهرها و شهرستان‌های همجوار نیز در این رویداد حضور دارند.

وی ادامه داد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فرصتی برای معرفی مستقیم محصولات، آشنایی بیشتر مخاطبان با ظرفیت‌های تولیدی منطقه و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و بازار مصرف فراهم می‌کند.

شهردار هیدج ابراز امیدواری کرد نخستین جشنواره «از مزرعه تا صنعت» بتواند به معرفی گسترده‌تر توانمندی‌های این شهر، توسعه بازار محصولات بومی و تقویت همکاری میان فعالان حوزه کشاورزی و صنعت کمک کند.

هیدج ظرفیت تبدیل تولیدات کشاورزی به محصولات صنعتی را دارد

بخشدار مرکزی شهرستان ابهر در این مراسم با اشاره به توانمندی‌های تولیدی و صنعتی هیدج، جشنواره «از مزرعه تا صنعت» را زمینه‌ای برای توسعه صنایع تبدیلی، افزایش ارزش افزوده محصولات و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این شهر عنوان کرد.

حسام‌الدین رجبی افزود: این رویداد می‌تواند با ایجاد ارتباط میان کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، مسیر بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را هموار کند.

وی با بیان اینکه هیدج در حوزه بوجاری و صنایع تولید کفش، به‌ویژه کفش کودک، از توانمندی‌های قابل‌توجهی برخوردار است، افزود: شناسایی و معرفی این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران و حمایت از تولیدکنندگان بومی، می‌تواند به گسترش فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی شهر کمک کند.

بخشدار مرکزی شهرستان ابهر با تأکید بر ضرورت حرکت از تولید مواد اولیه به سمت فرآوری و عرضه محصولات با ارزش افزوده بیشتر گفت: جشنواره «از مزرعه تا صنعت» فرصتی برای تقویت زنجیره تولید و پیوند دادن بخش کشاورزی با صنعت است و نباید تنها در حد یک نمایشگاه باقی بماند.

رجبی توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای بسته‌بندی محصولات کشاورزی را از محورهای مهم این رویداد دانست و ادامه داد: با فراهم شدن زمینه فرآوری و بسته‌بندی صنعتی، محصولات تولیدشده در منطقه می‌توانند با ارزش افزوده بیشتری به بازار عرضه شوند و سهم مؤثرتری در رونق اقتصادی داشته باشند.

وی جذب سرمایه‌گذاران و گسترش همکاری میان فعالان اقتصادی را از دیگر اهداف برگزاری جشنواره برشمرد و تصریح کرد: معرفی ظرفیت‌های هیدج و ایجاد فرصت برای تعامل تولیدکنندگان با سرمایه‌گذاران، می‌تواند زمینه شکل‌گیری طرح‌های جدید و توسعه صنایع موجود را فراهم سازد.

بخشدار مرکزی ابهر همچنین با قدردانی از شهردار هیدج، مهندس کاظمی، و دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره اظهار کرد: چنین برنامه‌هایی در صورت استمرار و همراهی مسئولان و بخش خصوصی، می‌توانند به معرفی ظرفیت‌های شهر هیدج، شهرستان ابهر و روستاهای اطراف کمک کنند.

رجبی با اشاره به اهمیت صنایع بومی، به‌خصوص صنعت کفش و کفش کودک، خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان، برنامه‌ریزی برای توسعه واحدهای صنعتی و جذب سرمایه‌های جدید، از الزامات تقویت این ظرفیت‌ها و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای فعالیت اقتصادی در منطقه است.

وی با اعلام حمایت از برنامه‌های مؤثر در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی منطقه گفت: امیدواریم جشنواره «از مزرعه تا صنعت» با تداوم همکاری میان مسئولان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، به بستری برای رونق تولید و شکوفایی ظرفیت‌های هیدج و مناطق پیرامونی تبدیل شود.

کد مطلب 6981979

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