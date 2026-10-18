به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه اصل در نشست خبری بعد از بازی مقابل خیبر خرم‌آباد، اظهار داشت: پیش‌بینی بازی سخت را می‌کردیم، می‌دانیم که تیم خیبر یک تیم خوب و فیزیکی است، دو بازی اخیر خیبر را آنالیز کردیم، می‌دانستیم که در خط جلو دارای بازیکنان سرعتی است و در مورد این مسئله کارکرده بودیم، بچه‌ها امروز خوب کار کردند، اما متأسفانه به دلیل مقدار کمی عدم تمرکز خیلی زود گل خوردیم، به‌هرحال اشتباه فردی بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه توانستیم همان نیمه اول به بازی برگردیم، اما متأسفانه دوباره روی اشتباه فردی گل خوردیم، من فکر می‌کنم بازی پایاپای بود، تیم خوب خیبر توانست از فرصت‌هایی که دست آورده بود حداکثر استفاده را کرد، من به همکار خوبم آقای کمالوند بابت پیروزی‌شان تبریک می‌گویم.

گُلر استقلال راهی بیمارستان شد

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان با اشاره به اعتراض به داوری، گفت: خوشبختانه یا متأسفانه من تابه‌حال در مورد داوری صحبتی نکرده‌ام، اما انتظاری که از کادر داوری امروز داشتم، خیلی بیشتر از اینها بود، به‌هرحال دو تیم در جدول نزدیک به هم بودند، فکر می‌کنم اگر می‌شد قضاوت بهتری شود خیلی بهتر بود.

خلیفه اصل همچنین در ادامه با اشاره به جو ورزشگاه تختی خرم‌آباد، گفت: فوتبال بدون تماشاگر واقعاً لطفی ندارد، امروز از بودن هواداران خیلی خوب خیبر لذت بردیم، شور و هیجان خاصی به ورزشگاه داده بودند، امیدوارم در بازی‌های آینده هم بتوانند بیایند و تیم خوب خیبر را تشویق کنند.

وی همچنین به اشاره به مصدوم شدن گلر تیم استقلال در جریان بازی، گفت: ایشان در بیمارستان است، خوشبختانه حالش بهتر است، اما پزشکان گفته‌اند که باید بماند تا ببینیم در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد، به‌هرحال پزشکان دستور داده‌اند که در بیمارستان بماند، بعد ترخیص شود، متأسفانه ضربه بسیار بدی به سر ایشان خورده بود، فکر کی کنم در ضربه‌ای که دو بازیکن آسیب می‌بینند حداقل باید خطا گرفته شود، در شش‌قدم بود که متأسفانه داور صحنه را نگرفت، انتظارم خیلی بیشتر از اینها از داور بود.

یک سری مشکلات بیرون از زمین داریم

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان، ادامه داد: تیم ما تیم جوانی است، نیاز به زمان دارد، متأسفانه تعطیلی لیگ به ضرر ما تمام شد، هفته‌به‌هفته خیلی بهتر شدیم، یک سری مشکلات بیرون از زمین داریم، امیدوارم مدیریت باشگاه که خیلی هم در این زمینه تلاش کرده‌اند، مشکلات را حل کنند، بتوانیم باروحیه خیلی بهتری به مصاف حریفان برویم.

خلیفه اصل، گفت: ما متأسفانه ابتدای نیمه‌های بازی عدم تمرکز داشتیم، حتماً باید با بازیکنان در مورد این مسئله صحبت کنیم، مگر می‌شود، اشتباهات در بازی تکرار شوند.