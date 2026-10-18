استان ایلام میزبان افتتاحیه راهیان نور دانش آموزی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاووش مسلمی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی افتتاحیه راهیان نور دانش آموزی که با حضور فرمانده سپاه استان ایلام و مدیرکل آموزش و پرورش استان در شهر ایلام برگزار شد، گفت:افتتاحیه راهیان نور جنوب دانش‌آموزی کل کشور همزمان با مراسم گرامیداشت سالروز عملیات محرم در محل یادمان شرهانی دهلران ایلام برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: در سال گذشته ۲۵۰ هزار نفر از دانش آموزان را به اردوهای راهیان نور جنوب و شمال غرب اعزام کردیم و امسال هم بنا داریم که همان مقدار اعزام داشته باشیم.

سردار مسلمی بیان کرد: با تمهیداتی که با همفکری سازمان بسیج و وزارت آموزش و پرورش اندیشیده شده امسال تحولی جدید را در حوزه راهیان نور جنوب شاهد خواهیم بود.

وی در ادامه گفت: در سال های گذشته استان های کشور هرکدام در رابطه با اعزام و تولید محتوا نقش‌آفرینی می کردند، امسال سازمان بسیج دانش آموزی کل کشور در سه مناطق و یادمان‌های هویزه، شلمچه و فتح المبین برای عموم دانش آموزان برنامه اجرا خواهد کرد.

مسئول بسیج دانش آموزی کل کشور گفت: همچنین امسال از ظرفیت راویان برجسته کشوری برای حضور در این سه یادمان بهره خواهیم برد که به غنای اردوهای راهیان نور دانش آموزی خواهد افزود.

سردار مسلمی خبر داد: علاوه بر این‌ها امسال دفتر نشر آثار رهبر شهید در منطقه هویزه برنامه‌هایی را برای‌دانش آموزان اجرا خواهد کرد و روایت اقتدار نیز در یادمان شلمچه رقم خواهد خورد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ و تقویت اجتماعات شبانه مردم در خیابان نیز گفت: برنامه «نو میدان» هم به منظور تقویت حضور دانش‌آموزان در اجتماعات شبانه مردم با محوریت مدیران مدارس طراحی و ابلاغ شده است.

سردار مسلمی در رابطه با چگونگی این برنامه افزود: برنامه نومیدان همانند برنامه میدان‌یار است و مدیران مدارس با سازماندهی دانش‌آموزان در تیم‌های ۶ نفره به همراه خانواده‌های آنان در اجتماعات شبانه شرکت خواهند کرد و برنامه‌های پرچم‌گردانی، امداد و نجات و... را اجرا خواهند کرد و مسابقات این برنامه هم همانند برنامه میدان یار در سطح شهرستان، مرکز استان و مرحله کشوری برگزار خواهد شد.