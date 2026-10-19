آبرسانی به ۴ روستای تفرش؛ برنامه ریزی برای چهار منطقه دیگر

مهدی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، چهار روستای بن‌نسا، طریزآباد، بازرجان و محمدآباد با اجرای اقدامات فنی و اصلاح زیرساخت‌ها، به‌طور کامل زیر پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار گرفته‌اند.

وی افزود: این روستاها به‌ترتیب دارای ۲۵، ۲۹، ۱۸۳ و ۴۵ مشترک هستند و در مجموع ۲۸۲ مشترک از خدمات آبفا بهره‌مند شده‌اند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تفرش با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود زیرساخت‌های آبرسانی تصریح کرد: در راستای تکمیل پوشش خدمات در این مناطق، یک کیلومتر خط انتقال اجرا و هشت کیلومتر از شبکه توزیع آب اصلاح و توسعه داده شد.

سلیمانی از پیشرفت عملیات اصلاح و تعویض شبکه آب در چهار روستای دیگر خبر داد و گفت: عملیات اجرایی در روستاهای دربر، فلوجرد، فرسمانه و دادغان در حال انجام است و مقدمات فنی لازم برای تکمیل این طرح‌ها فراهم شده است.

وی ادامه داد: با تأمین اعتبار مورد نیاز، پیش‌بینی می‌شود طرح‌های یادشده حداکثر تا پایان سال جاری تکمیل و این چهار روستا نیز به‌طور کامل زیر پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی قرار گیرند.

سلیمانی تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های آبرسانی روستایی، بهبود شبکه توزیع و افزایش دسترسی ساکنان مناطق روستایی به آب شرب بهداشتی و پایدار دنبال می‌شود.