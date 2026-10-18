به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای از هدف قرار گرفتن محل نگهداری محموله‌های دو منظوره اوکراین خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: حملات گروهی به مراکز لجستیکی و بنادر اوکراین و همچنین کشتی‌های مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین ادامه دارد. یک کشتی باری و یک قایق بدون سرنشین در دریای سیاه و همچنین یک کشتی باری حامل محموله‌های نظامی و دو منظوره در ۳۰ کیلومتری شرق بندر اودسا هدف قرار گرفتند.

بیانیه وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه می کند: هدف قرار گرفتن مرکز لجستیکی نوایا پوچتا در شهر روونو، محل نگهداری محموله‌ های دو منظوره، از جمله قطعات پهپادی نیز از دیگر اقدامات مسکو در ۲۴ ساعت اخیر بوده است.