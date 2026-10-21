به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده، در نشستی با ائمه جمعه و جماعات غرب استان تهران گفت: امروز هیچ مجرمی در حاشیه امنیت نیست.

او افزود: مجرمان نیز به این باور رسیده‌اند که اگر پا از گلیم قانون فراتر بگذارند، گرفتار خواهند شد و به مجازات می‌رسند.

آقای علیزاده امنیت جامعه و مردم را خط قرمز پلیس توصیف کرد.

به گفته این مقام انتظامی، پلیس غرب استان تهران در قالب طرح‌های امنیت محله‌محور با گروه‌های اوباش، حاملان سلاح سرد، سارقان جرایم خشن، راکبان وسایل نقلیه بدون پلاک یا با پلاک مخدوش و قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر برخورد کرده است.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: پلیس امروز مصمم‌تر از همیشه و با مشارکت مردم، سطح امنیت در این استان را بالا برده است.

او همچنین از ائمه جمعه و جماعات به‌خاطر حمایت از پلیس و نیروهای مسلح در خطبه‌های نماز جمعه تقدیر کرد و گفت: این همراهی به حفظ نظم و امنیت در غرب استان تهران کمک کرده است.

به گفته او، حمایت ائمه جمعه و مردم، حتی در شرایط سخت، موجب دلگرمی کارکنان انتظامی شد.