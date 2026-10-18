به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر یکشنبه در نشست رؤسای دانشگاه‌های کردستان با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سالن جلسات دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت علمی استادان و سرمایه انسانی نخبه استان می‌تواند نقش مؤثری در توسعه آموزش عالی و جبران بخشی از کمبودهای زیرساختی دانشگاه‌ها داشته باشد.

وی با اشاره به موقعیت فرهنگی کردستان و پیوندهای آن با اقلیم کردستان عراق افزود: برخورداری از اشتراکات فرهنگی و ارتباطات گسترده با بخش‌های مختلف ایران، زمینه مناسبی برای گسترش تعاملات علمی و توسعه اقتصادی استان فراهم کرده است.

استاندار کردستان، جذب دانشجویان خارجی را یکی از فرصت‌های پیش‌روی دانشگاه‌های استان برشمرد و گفت: برنامه‌ریزی هدفمند برای استفاده از این ظرفیت می‌تواند به تقویت جایگاه دانشگاه‌های کردستان در سطح منطقه کمک کند.

لهونی با تأکید بر ضرورت حمایت دولت و نهادهای ملی از مراکز آموزش عالی استان تصریح کرد: اختصاص اعتبارات ویژه به دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی کردستان و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز این مراکز، زمینه حضور بیشتر دانشجویان اقلیم کردستان عراق را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به استقبال دانشجویان اقلیم کردستان از تحصیل در دانشگاه‌های ایران خاطرنشان کرد: با توجه به این ظرفیت، تقویت زیرساخت‌های آموزشی و حمایت هدفمند از دانشگاه‌های استان باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد تا زمینه ارتقای جایگاه علمی کردستان در منطقه فراهم شود.