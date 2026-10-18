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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

لهونی: پیوند فرهنگی با اقلیم عراق، زمینه‌ساز توسعه علمی کردستان است

لهونی: پیوند فرهنگی با اقلیم عراق، زمینه‌ساز توسعه علمی کردستان است

سنندج- استاندار کردستان بر حمایت ملی از دانشگاه‌های استان و تقویت زیرساخت‌های آموزش عالی برای جذب دانشجویان اقلیم کردستان عراق تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر یکشنبه در نشست رؤسای دانشگاه‌های کردستان با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سالن جلسات دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت علمی استادان و سرمایه انسانی نخبه استان می‌تواند نقش مؤثری در توسعه آموزش عالی و جبران بخشی از کمبودهای زیرساختی دانشگاه‌ها داشته باشد.

وی با اشاره به موقعیت فرهنگی کردستان و پیوندهای آن با اقلیم کردستان عراق افزود: برخورداری از اشتراکات فرهنگی و ارتباطات گسترده با بخش‌های مختلف ایران، زمینه مناسبی برای گسترش تعاملات علمی و توسعه اقتصادی استان فراهم کرده است.

استاندار کردستان، جذب دانشجویان خارجی را یکی از فرصت‌های پیش‌روی دانشگاه‌های استان برشمرد و گفت: برنامه‌ریزی هدفمند برای استفاده از این ظرفیت می‌تواند به تقویت جایگاه دانشگاه‌های کردستان در سطح منطقه کمک کند.

لهونی با تأکید بر ضرورت حمایت دولت و نهادهای ملی از مراکز آموزش عالی استان تصریح کرد: اختصاص اعتبارات ویژه به دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی کردستان و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز این مراکز، زمینه حضور بیشتر دانشجویان اقلیم کردستان عراق را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به استقبال دانشجویان اقلیم کردستان از تحصیل در دانشگاه‌های ایران خاطرنشان کرد: با توجه به این ظرفیت، تقویت زیرساخت‌های آموزشی و حمایت هدفمند از دانشگاه‌های استان باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد تا زمینه ارتقای جایگاه علمی کردستان در منطقه فراهم شود.

کد مطلب 6982013

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