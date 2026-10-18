  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

اطلاعیه قطعی آب در برخی مناطق شهر بندرعباس

اطلاعیه قطعی آب در برخی مناطق شهر بندرعباس

بندرعباس- شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از قطعی آب در برخی مناطق شهر بندرعباس به دلیل تعمیرات طی روز سه شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب هرمزگان آمده است:

به اطلاع مشترکین محترم شهر بندرعباس می‌رساند، به دلیل انجام عملیات اصلاح خط انتقال ۳۵۵ میلی‌متر پلی‌اتیلن واقع در محدوده محله دو هزار و کوی ملت شهر بندرعباس؛ آب شرب تمامی کوچه‌های بلوار کارگر، بلوار جانباز و ضلع غربی بلوار ملت از ساعت ۶ صبح روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه تا ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه به مدت ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.

لذا ضمن عذرخواهی از مشترکین محترم و قدردانی از صبوری و همراهی مردم شریف مناطق یادشده، تقاضا می‌شود نسبت به ذخیره آب مورد نیاز در مخازن منازل و مدیریت مصرف آب در مدت زمان اعلام‌شده اقدام فرمایند.

همچنین مشترکین محترم می‌توانند از طریق تماس با سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب هرمزگان به شماره ۱۲۲، در تمام ساعات شبانه‌روز، ضمن اعلام شکستگی و قطعی آب، از زمان وصل مجدد آب نیز مطلع شوند.

کد مطلب 6982016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها