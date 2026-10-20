۲ هزار هکتار از اراضی فشم به نام دولت ثبت شد؛ رفع تصرفات غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عزیزیانی، رئیس حوزه قضایی رودبار قصران، روز سه شنبه این موضوع را اعلام کرد و گفت: اسناد حدنگاری زمین‌های یادشده به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تحویل داده شده است.

به گفته او، پرونده این اراضی پس از آسیب‌شناسی پرونده‌های مرتبط با زمین‌های ملی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت. بررسی‌های قضایی بر پایه گزارش دستگاه‌های نظارتی و ادارات مسئول انجام شده است.

رئیس حوزه قضایی رودبار قصران افزود: دستورهای لازم برای رفع تصرفات غیرمجاز در این زمین‌ها صادر و اجرا شده است.

او هدف از این اقدام را حفاظت از اراضی ملی و صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال عنوان کرد.

حدنگاری به معنای تعیین و ثبت دقیق حدود و مرزهای یک ملک است و صدور سند حدنگاری به نام دولت، مبنای قانونی مالکیت دولت بر زمین را مشخص می‌کند.

رئیس حوزه قضایی رودبار قصران درباره شمار یا هویت متصرفان، نحوه رفع تصرف و مهلت‌ها یا اقدام‌های بعدی توضیحی داده نشده است.