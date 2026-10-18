به گزارش خبرگزاری مهر حسین فلاح نژاد از ثبت‌نام هجدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تلاش در البرز خبر داد و گفت: این دوره از مسابقات قرآن با مشارکت خانه کارگر و در دو بخش اختصاصی و عمومی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه کار و تولید، افزود : این مسابقات فرصتی برای شناسایی و معرفی ظرفیت‌های قرآنی کارگران و فعالان جامعه کار و تلاش و گسترش فرهنگ قرآنی در محیط‌های کاری است و به منظور فراهم کردن زمینه حضور کارگران و خانواده‌های آنان در فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی برگزار می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در خصوص نحوه ثبت نام در مسابقات بیان کرد: شروع ثبت نام از 5 مهرماه 1405 آغازشده و تا 28 مهرماه ادامه خواهد داشت وعلاقه‌مندان شرکت در این مسابقات قرآنی می توانند در رشته‌های تخصصی شامل قرائت تحقیق، حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم قرآن کریم با محوریت تفسیر نمونه جلد هشتم شرکت نموده و برای ثبت‌نام در مسابقات به نشانی سایت اینترنتی www.roshd16.ir/quran1405 مراجعه کنند.

فلاح نژاد با تأکید بر اینکه ترویج آموزه‌های قرآنی در محیط‌های تولیدی پیش‌ران ارتقای بهره‌وری و اخلاق حرفه‌ای است، از کارگران و خانواده‌های آنان برای مشارکت و حضور در این مسابقات و رویداد معنوی در استان دعوت کرد.