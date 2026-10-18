خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی بوربور در نشست با رایزن گردشگری ترکیه در البرز، با ابراز خرسندی از فراهم‌شدن فرصت شناخت متقابل ظرفیت‌ها و بررسی زمینه‌های همکاری میان استان البرز و کشور ترکیه، اظهار کرد: امیدوارم این دیدار، نقطه آغاز تعاملاتی مؤثر، پایدار و نتیجه‌محور در حوزه‌های تجارت، تولید، سرمایه‌گذاری و گردشگری باشد.

وی با تأکید بر اینکه استان البرز صرفاً یک بازار مصرف نیست، افزود: البرز استانی تولیدی، صنعتی و فناور است که از ظرفیت‌های متنوع اقتصادی برخوردار بوده و می‌تواند شریک تجاری ارزشمندی برای فعالان اقتصادی ترکیه باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی استان بیان کرد: البرز دارای واحدهای متعدد صنعتی و تولیدی و ظرفیت‌های قابل‌توجهی در صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، تجهیزات صنعتی و سایر رشته‌های تولیدی است.

بوربور ادامه داد: در کنار این ظرفیت‌ها، حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های فنی، انتقال فناوری و تولید مشترک فراهم کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و صنایع غذایی استان گفت: از تولید محصولات کشاورزی و باغی تا فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصولات غذایی، فرصت‌های متعددی برای همکاری تجاری و توسعه بازار در البرز وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز همچنین ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و گردشگری استان را مورد توجه قرار داد و افزود: مناطق کوهستانی، جاذبه‌های طبیعی و روستاهای گردشگری البرز، در کنار تنوع فرهنگی و غذایی، می‌توانند زمینه‌ساز توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های بومی استان باشند.

بوربور با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان البرز خاطرنشان کرد: مجاورت با تهران و قرارگرفتن در مسیر ارتباطی استان‌های مهم کشور، مزیتی قابل‌توجه برای فعالیت‌های تولیدی، توزیعی و تجاری این استان محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: مجموعه این ظرفیت‌ها، زمینه مناسبی برای شکل‌گیری همکاری‌های متنوع میان فعالان اقتصادی استان البرز و کشور ترکیه فراهم می‌آورد؛ بااین‌حال، هدف ما صرفاً معرفی ظرفیت‌ها نیست، بلکه می‌خواهیم این ظرفیت‌ها به فرصت‌های واقعی همکاری تبدیل شوند.

ضرورت توسعه تجارت و صادرات میان البرز و ترکیه

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در ادامه، با طرح پیشنهادهایی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه تجارت و صادرات اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که فهرستی از محصولات و توانمندی‌های صادراتی استان البرز تهیه و در اختیار طرف ترکیه‌ای قرار گیرد و در مقابل، فعالان اقتصادی ترکیه نیز نیازهای بازار خود، استانداردهای موردنیاز، شرایط ورود کالا و فرصت‌های همکاری با تولیدکنندگان ایرانی را معرفی کنند.

بوربور افزود: انتظار داریم این فرایند به ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و خریداران واقعی منجر شود تا زمینه توسعه مبادلات تجاری و حضور مؤثرتر محصولات استان در بازار ترکیه فراهم شود.

آمادگی البرز برای جذب سرمایه‌گذاری و تولید مشترک

وی در تشریح دومین محور پیشنهادی همکاری، به حوزه سرمایه‌گذاری و تولید مشترک اشاره کرد و گفت: آمادگی داریم فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در استان البرز را معرفی کنیم و زمینه گفت‌وگو میان سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای و واحدهای صنعتی و تولیدی استان را فراهم آوریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز ادامه داد: انتظار داریم سرمایه‌گذاران علاقه‌مند ترکیه‌ای نیز حوزه‌های اولویت‌دار و پیشنهادهای مشخص خود را مطرح کنند تا امکان بررسی فنی و اقتصادی پروژه‌های مشترک فراهم شود.

پیشنهاد ایجاد مراکز غذا و گردشگری ایران و ترکیه

بوربور در ادامه، گردشگری و صنایع غذایی را از دیگر زمینه‌های مستعد همکاری میان دو طرف دانست و اظهار کرد: طرح ایجاد مراکز غذا و گردشگری استان‌های ایران در ترکیه و بالعکس می‌تواند فرصت ارزشمندی برای معرفی فرهنگ، محصولات و توانمندی‌های دو طرف باشد.

وی پیشنهاد کرد این موضوع با مشارکت بخش خصوصی و بر مبنای یک مدل اقتصادی روشن بررسی شود و افزود: این مراکز باید علاوه بر معرفی غذاها و جاذبه‌های گردشگری، بستری برای بازاریابی محصولات، ارتباط تجار و تولیدکنندگان، جذب گردشگر و توسعه سرمایه‌گذاری نیز باشند.

توسعه همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

استانداری البرز: 🔹معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تأکید بر ظرفیتشرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان، چهارمین محور پیشنهادی را توسعه همکاری‌های فناوری عنوان کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم زمینه ارتباط میان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان البرز و شرکت‌های ترکیه‌ای فراهم شود تا امکان همکاری در توسعه فناوری، تولید محصولات جدید، تأمین تجهیزات و حضور در بازارهای مشترک مورد بررسی قرار گیرد.

بوربور با تأکید بر اینکه موفقیت همکاری‌های اقتصادی به پیگیری منظم و برخورداری از برنامه اجرایی مشخص وابسته است، اظهار کرد: از هیئت محترم ترکیه درخواست داریم ضمن معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری در کشور خود، زمینه ارتباط ما با اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های تخصصی، شرکت‌های واردکننده، خریداران و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند را فراهم کنند.

وی افزود: همچنین انتظار داریم نیازهای واقعی بازار ترکیه و الزامات ورود محصولات به آن بازار به‌صورت روشن در اختیار فعالان اقتصادی استان قرار گیرد تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان البرزی بتوانند با شناخت دقیق‌تری برای حضور در این بازار برنامه‌ریزی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اعلام آمادگی استان برای پیگیری زمینه‌های همکاری بیان کرد: ما نیز در استان البرز آمادگی داریم با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی، فرصت‌های مناسب همکاری را شناسایی کنیم، اطلاعات لازم را در اختیار طرف ترکیه‌ای قرار دهیم و موانع قابل پیگیری را در چارچوب قوانین و مقررات بررسی کنیم.

بوربور در ادامه، تعیین محورهای اولویت‌دار و تدوین برنامه زمانی مشخص را از الزامات عملیاتی‌شدن توافقات دانست و پیشنهاد کرد: در پایان این نشست، چند محور اولویت‌دار انتخاب شود، نمایندگان پیگیری از هر دو طرف معرفی شوند و برای برگزاری نشست‌های تخصصی میان فعالان اقتصادی و بررسی پروژه‌های مشترک، برنامه زمانی مشخصی تعیین کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: ما به دنبال همکاری یک‌طرفه نیستیم، بلکه خواهان رابطه‌ای متوازن هستیم که در آن تولیدکننده ایرانی بازار مناسب‌تری پیدا کند، فعال اقتصادی ترکیه فرصت جدیدی برای تجارت و سرمایه‌گذاری به دست آورد و نتیجه نهایی این تعاملات به رونق تولید، توسعه مبادلات و ایجاد اشتغال برای مردم دو طرف منجر شود.