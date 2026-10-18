به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنله پروژه اجرای روشنایی محور رشت ـ جیرده در چارچوب برنامه اقدام مشترک شبکه مدیریت محله‌محور و با هدف بهبود زیرساخت‌های ایمنی و تحقق مطالبات شهروندان، با حضور سیدمحمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی افتتاح شد.

فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در حاشیه این مراسم اظهار کرد: فاز نخست پروژه روشنایی محور رشت ـ جیرده به طول ۲ کیلومتر در ابتدای این محور تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف بهبود شرایط تردد، افزایش دید رانندگان در ساعات شب و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به مراحل بعدی اجرای این پروژه تصریح کرد: فاز دوم طرح در محدوده بلوار راه‌آهن در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و فاز سوم نیز از ورودی شهرک سپیدرود به سمت راه‌آهن در دست اجراست.

مرادی اضافه کرد: با تکمیل مراحل مختلف این پروژه، بخش‌های بیشتری از محور رشت ـ جیرده از مزایای روشنایی معابر برخوردار خواهند شد.