بیماریهای پوستی سلامت کارگران را تهدید می کند

دکتر سید محمود هاشمی با اشاره به راههای انتقال بیماریهای پوستی ناشی از کار (وریدی، عضلانی و جذبی)، به خبرنگار مهر گفت: با آسیب دیدن پوست، راه برای ‌انتقال سایر بیماریها هموار می ‌شود.

وی با عنوان این مطلب که ارتباط دائم با مشتقات شیمیایی و نفتی، بیشترین آسیب را متوجه پوست بدن می کند، افزود: جوشکاری، کار در دکل های نفت و گاز و ابتلا به عوارض بیولوژیکی مانند قارچها و باکتریها ناشی از فعالیت در دامداری ‌ها، بیشترین آسیب را به پوست کارگران وارد می کند.

این متخصص پوست و مو گفت: حساسیت های پوستی مانند حساسیت به دستکش، لباس کار و تجهیزات ایمنی نظیر کلاه نیز از دیگر بیماریهای پوستی شایع در بین کارگران است.

هاشمی با تاکید بر اینکه کارگران باید با توجه به شرایط شغلی، به نگهداری از پوست خود اهتمام ورزند، ادامه داد: شست و شوی پوست با صابون، استحمام و استفاده از کرم قبل و بعد از کار و رسیدگی به محل زخم، از دیگر نکاتی است که کارگران باید به رعایت آنها توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: کارگران نباید لباس کار، حتی لباس تمیزشان را در کنار دیگر لباسهای خود و خانواده قرار دهند.