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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

علت فوت دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا در دست بررسی قضایی است

علت فوت دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا در دست بررسی قضایی است

همدان-دادستان همدان از در دست بررسی بودن ابعاد و علت فوت یکی از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا خبر داد و گفت: تحقیقات قضایی و انتظامی برای روشن شدن جزئیات این حادثه در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی شامگاه یکشنبه اظهار کرد: ساعت ۱۲:۴۵ امروز یکی از دانشجویان ترم پنجم رشته باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان و اهل شهرستان رزن پس از آنکه در ساعات اولیه صبح خوابگاه دباغ واقع در محوطه دانشگاه را ترک کرده بود از سوی عوامل اورژانس ۱۱۵ از یکی از محلات شهر همدان به بیمارستان فرشچیان منتقل شد اما متاسفانه جان خود را از دست داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام این گزارش بازپرس ویژه قتل به همراه تیمی از ماموران پلیس آگاهی و کارشناسان پزشکی قانونی در محل حاضر شدند و اقدامات و بررسی‌های جامع و تخصصی را در دستور کار قرار دادند.

دادستان همدان تصریح کرد: قرائن و شواهد اولیه حاکی از احتمال اقدام به خودکشی است با این حال تحقیقات تکمیلی و قضایی برای بررسی دقیق تمام ابعاد موضوع با صدور دستورات قضایی لازم در دست اقدام است.

نجفی یادآور شد: اطلاعات تکمیلی پیرامون این پرونده پس از پایان تحقیقات فنی، آزمایشگاهی و تکمیل بررسی‌های قضایی به اطلاع عموم خواهد رسید.

کد مطلب 6982032

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