کشف بیش از ۱۵۴۵ قوطی و بطری مشروبات الکلی خارجی در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ناصری عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی اقدامات قضایی و انتظامی، از منزل یک متهم تعداد یک هزار و ۵۴۵ عدد انواع مشروبات الکلی خارجی کشف و ضبط شد.

وی در تشریح جزئیات این کشفیات گفت: این محموله شامل یک هزار و ۴۸۰ عدد قوطی و ۶۵ بطری شیشه‌ای از انواع مشروبات الکلی خارجی بوده است.

سرپرست مجتمع جنایی و انقلاب مرکز خوزستان با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو در این عملیات افزود: متهم با صدور قرار تأمین کیفری متناسب روانه زندان شد و پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

ناصری در ادامه با تأکید بر صیانت از سلامت روانی و اخلاقی جامعه تصریح کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماض با قاچاق، توزیع و خرید و فروش مشروبات الکلی برخورد خواهد کرد.