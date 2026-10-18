  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

کشف بیش از ۱۵۴۵ قوطی و بطری مشروبات الکلی خارجی در اهواز

کشف بیش از ۱۵۴۵ قوطی و بطری مشروبات الکلی خارجی در اهواز

اهواز - معاون دادستان مرکز خوزستان از کشف و ضبط یک هزار و ۵۴۵ قوطی و بطری مشروبات الکلی خارجی از منزل یک متهم و توقیف یک دستگاه خودرو در این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ناصری عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی اقدامات قضایی و انتظامی، از منزل یک متهم تعداد یک هزار و ۵۴۵ عدد انواع مشروبات الکلی خارجی کشف و ضبط شد.

وی در تشریح جزئیات این کشفیات گفت: این محموله شامل یک هزار و ۴۸۰ عدد قوطی و ۶۵ بطری شیشه‌ای از انواع مشروبات الکلی خارجی بوده است.

سرپرست مجتمع جنایی و انقلاب مرکز خوزستان با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو در این عملیات افزود: متهم با صدور قرار تأمین کیفری متناسب روانه زندان شد و پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

ناصری در ادامه با تأکید بر صیانت از سلامت روانی و اخلاقی جامعه تصریح کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماض با قاچاق، توزیع و خرید و فروش مشروبات الکلی برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6982033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها