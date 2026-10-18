اولویت دادن مدیران البرز در شرایط جنگی به حفظ انسجام و خدمت به مردم

به گزارش خبرنگار مهر قدرت‌الله سیف، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز، در جشنواره شهید رجایی استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: امسال مدیران استان البرز در شرایطی ویژه مسئولیت‌های خود را دنبال کردند و هر یک به سهم خود برای ارائه خدمات متفاوت و مؤثرتر به مردم تلاش کردند.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: در جریان جنگ‌های اخیر، ۱۳۶ نقطه از استان البرز مورد اصابت قرار گرفت و ۲۴۱ نفر از هم‌استانی‌ها به شهادت رسیدند؛ شهدایی که یاد و خاطره آنان برای مردم استان و خانواده‌هایشان گرامی است و ما خود را موظف به ادامه مسیر آنان از طریق خدمت صادقانه به مردم می‌دانیم.

سیف با اشاره به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدهای نظامی بیان کرد: برخورداری از رهبری مقتدر، ظرفیت‌های قانونی کشور، وسعت سرزمینی، جمعیت و هویت تاریخی ملت ایران از جمله مؤلفه‌هایی است که موجب شده دشمن نتواند به اهداف خود دست یابد.

وی با تأکید بر نقش قانون اساسی در استمرار اداره کشور پس از شهادت رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران گفت: سازوکارهای قانونی کشور به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده‌اند که در شرایط دشوار نیز امکان تصمیم‌گیری و تداوم امور وجود داشته باشد و کشور با بن‌بست مواجه نشود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز، انسجام ملی را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور دانست و افزود: مردم ایران در مقاطع دشوار، با وجود اختلاف‌نظرها و گلایه‌ها، هنگامی که پای ایران به میان آمده، برای دفاع از کشور در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. امروز نیز حفظ این انسجام وظیفه همه مسئولان و جریان‌های سیاسی است.

وی با اشاره به اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و تنگه هرمز تصریح کرد: موقعیت راهبردی ایران و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی از جمله ظرفیت‌هایی است که جایگاه کشور را در معادلات بین‌المللی تعیین می‌کند.

سیف با بیان اینکه دشمن در شرایط کنونی به دنبال افزایش نارضایتی عمومی است، خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری جشنواره شهید رجایی، قدردانی از مدیران برتر و تلاش‌های آنان است؛ اما باید توجه داشت که امسال مدیران استان در شرایطی خاص فعالیت کردند و هر یک متناسب با مسئولیت و حوزه مأموریت خود برای اداره امور و خدمت‌رسانی به مردم تلاش داشتند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود مدیران با کنار گذاشتن اختلافات حزبی، جناحی و سلیقه‌ای، تمام ظرفیت خود را برای کمک به مردم به کار گیرند؛ مردمی که در دشوارترین شرایط نیز در صحنه حضور دارند و حضور آنان به تقویت موقعیت کشور در عرصه دیپلماسی کمک می‌کند.

معاون استاندار البرز با اشاره به ضرورت پرهیز از قضاوت‌های شتاب‌زده درباره مسئولان و رویکردهای مختلف در اداره کشور گفت: نباید افرادی را که بر ضرورت دیپلماسی تأکید می‌کنند، به خیانت متهم کرد یا کسانی را که بر دفاع و ایستادگی تأکید دارند، صرفاً جنگ‌طلب دانست. همه باید در چارچوب تصمیمات و سیاست‌های کلان کشور حرکت کنیم و از رهبری تبعیت داشته باشیم.

سیف با اشاره به شرایطی که دولت چهاردهم فعالیت خود را آغاز کرد، اظهار کرد: دولت در شرایطی مسئولیت را بر عهده گرفت که کشور با جنگ، ترور و تحریم مواجه بود و امروز نیز محدودیت‌های مرزی و فشارهای خارجی بر شرایط اقتصادی و اجرایی کشور تأثیر گذاشته است. بنابراین، مدیران باید شرایط ویژه کشور را درک کنند و رضایتمندی مردم را در اولویت تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تبدیل مسائل اجتماعی به چالش‌های امنیتی افزود: دشمن تلاش می‌کند اختلافات صنفی و مشکلات اجتماعی را به اعتراضات خیابانی تبدیل کند؛ ازاین‌رو، مسئولان باید با رسیدگی به‌موقع به مطالبات مردم، پاسخ‌گویی و حل مشکلات، زمینه افزایش اعتماد عمومی را فراهم کنند.

سیف در ادامه، رسیدگی به مشکلات شهروندان آسیب‌دیده از حملات اخیر را نمونه‌ای از ضرورت مسئولیت‌پذیری مدیران دانست و گفت: در پی انتشار کلیپی از یکی از شهروندان فردیس که منزلش در جریان حمله آسیب دیده بود، استاندار البرز پس از اطلاع از موضوع، از این شهروند دعوت کرد و بابت رسیدگی‌نشدن مؤثر به مشکل وی عذرخواهی کرد. این اقدام نشان می‌دهد که همه ما باید در برابر مشکلات مردم احساس مسئولیت کنیم و برای رفع آن‌ها اقدام مؤثر داشته باشیم.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان در جریان حوادث اخیر، به حمله به انبار نفت اشاره کرد و افزود: در آن شرایط، دستگاه‌های مختلف برای مدیریت حادثه و کاهش پیامدهای آن در کنار یکدیگر قرار گرفتند و شورای تأمین استان نیز با وجود خطرات موجود، جلسات خود را برای پیگیری امور و مدیریت شرایط برگزار کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری نیاز داریم. همه مدیران باید با تبعیت از رهبری و حمایت از مسیر اداره کشور، اختلافات را کنار بگذارند و برای حفظ انسجام ملی، حل مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم تلاش کنند.