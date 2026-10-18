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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷

حضور پرشور مردم مشهد در بزرگترین زنجیره انسانی شبانه

حضور پرشور مردم مشهد در بزرگترین زنجیره انسانی شبانه

مشهد- تصاویری از حضور پرشور مردم مشهد در بزرگترین زنجیره انسانی شبانه را در این فیلم مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6982037

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