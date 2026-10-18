https://mehrnews.com/x3dmYz ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ کد مطلب 6982037 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ حضور پرشور مردم مشهد در بزرگترین زنجیره انسانی شبانه مشهد- تصاویری از حضور پرشور مردم مشهد در بزرگترین زنجیره انسانی شبانه را در این فیلم مشاهده می کنید. دریافت 23 MB کد مطلب 6982037 کپی شد مطالب مرتبط شمال تا جنوب مشهد با حضور جان فدایان به هم متصل شد آغاز ویژه برنامه «زنجیره انسانی در مشهد» دویست و سی و یکمین شب از حضور مردم انقلابی مشهد در خیابانها برچسبها رهبر شهید بیعت با رهبر انقلاب خراسان رضوی
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