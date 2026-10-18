به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در یک گفتگوی تلفنی کوتاه با وب‌سایت «اکسیوس» در خصوص حمایت خود از نتانیاهو در انتخابات آتی کنست، ادعا کرد: من همیشه قصد انجام این کار را داشتم؛ فقط نمی‌ خواستم خیلی زود آن را انجام دهم.

ترامپ اضافه کرد که از نتانیاهو حمایت می‌کند، زیرا آن‌ ها «رابطه خوبی» با یکدیگر دارند و در صورت انتخاب مجدد نتانیاهو، این همکاری خوب «ادامه خواهد یافت.»

ترامپ سپس مدعی شد: مهم است که اسرائیل فردی را داشته باشد که بتواند روی او حساب کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌تواند با مقام دیگری در اسرائیل کار کند، گفت: شاید بتوانم، شاید هم نه. چرا باید ریسک کنم؟

این در حالیست که رئیس جمهور آمریکا پیشتر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال با پشتیبانی از یک کودک کش حرفه ای اعلام کرده بود: من حمایت کامل و بی‌قید و شرط خود را از نتانیاهو در تلاش پیش روی او برای انتخاب مجدد به عنوان نخست‌ وزیر (رژیم) اسرائیل اعلام می‌کنم! اگر اسرائیل کسی غیر از نتانیاهو را انتخاب کند، رئیس نادرستی را برگزیده است!