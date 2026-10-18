به گزارش خبرنگار مهر،رضا مقاتلی عصر یکشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان دشتی اظهار کرد: تغییرات اقلیمی و وقوع پدیده‌های جوی غیرمنتظره، ضرورت آمادگی مستمر دستگاه‌های اجرایی را دوچندان کرده است و همه مدیران باید با جدیت، وظایف و مسئولیت‌های خود را در این زمینه دنبال کنند.

وی با تأکید بر حضور به‌موقع مدیران در جلسات ستاد مدیریت بحران افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید اطلاع‌رسانی‌ها را به‌طور مستمر پیگیری کرده و در جلسات با تمرکز کامل، مباحث و تصمیمات را دنبال کنند چر اکه در شرایط بحرانی، تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرای اقدامات پیشگیرانه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

مقاتلی با اشاره به تجربه سیلاب فروردین‌ماه امسال در شهرستان دشتی ادامه داد: در این حادثه، بارندگی شدید در مدت‌زمان کوتاه، شرایط دشواری را ایجاد کرد و تجربه نشان داد که حتی در صورت محدود بودن گستره بارش‌ها، مناطق پایین‌دست ممکن است با حجم قابل‌توجهی از روان‌آب‌ها مواجه شوند.

وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه باید با هدف کاهش خسارت‌های جانی و مالی انجام شود، افزود: همه دستگاه‌ها باید نقاط آسیب‌پذیر، مسیرهای عبور روان‌آب‌ها، وضعیت پل‌ها و سیل‌بندها و امکانات و تجهیزات امدادی را به‌طور مستمر بررسی کنند و برای شرایط احتمالی آمادگی داشته باشند.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران تصریح کرد: آمادگی در برابر بحران محدود به روزهای بارندگی نیست و همه دستگاه‌های مسئول باید مصوبات ابلاغی را به‌صورت مستمر پیگیری و نتایج اقدامات خود را گزارش کنند.

مقاتلی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان در اقدامات پیشگیرانه، خاطرنشان کرد: هدف اصلی مدیریت بحران، پیشگیری از وقوع خسارت و حفاظت از جان مردم است و تحقق این هدف به هماهنگی، مسئولیت‌پذیری و اقدام به‌موقع همه مجموعه‌ها نیاز دارد.