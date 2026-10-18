به گزارش خبرگزاری مهر مجتبی عبدالهی طی پیامی به مناسبت هفته تربیت بندی آورده است: هفته تربیت بدنی و ورزش، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ورزش، ارتقای سلامت عمومی، تقویت نشاط اجتماعی و پاسداشت تلاش‌های ارزشمند فعالان این عرصه است؛ عرصه‌ای که نقشی بنیادین در پرورش نسلی سالم، پویا، بانشاط و برخوردار از روحیه تلاش و خودباوری ایفا می‌کند.

استان البرز با برخورداری از جمعیت جوان، ظرفیت‌های انسانی ارزشمند و استعدادهای درخشان ورزشی، از توانمندی قابل‌توجهی برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های اثرگذار ورزش کشور برخوردار است. بهره‌گیری از این ظرفیت کم‌نظیر، مستلزم توسعه زیرساخت‌های ورزشی، گسترش ورزش همگانی، حمایت از ورزش قهرمانی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای حضور بانوان، جوانان و اقشار مختلف جامعه در فعالیت‌های ورزشی است.

بر این باوریم که توسعه ورزش، صرفاً یک اقدام در حوزه سلامت و اوقات فراغت نیست، بلکه راهبردی مؤثر برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش امید و نشاط عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌رود. از این رو، توجه به ورزش محلات، توسعه فضاهای ورزشی در مناطق کم‌برخوردار و شناسایی و پرورش استعدادهای جوان باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های استان قرار گیرد.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، از تلاش‌های ارزشمند ورزشکاران، مربیان، پیشکسوتان، داوران، مدیران و تمامی دست‌اندرکاران این عرصه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای ورزشی و مشارکت مردم، شاهد گسترش فرهنگ ورزش در زندگی روزمره شهروندان و شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای ورزشی استان البرز باشیم.