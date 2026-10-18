فرماندار دشتی: همکاری همه دستگاه ها در سرشماری سال جاری مورد تاکید است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در نشست با مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان با اشاره به آغاز فرایند سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ در شهرستان دشتی خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط برای اجرای مطلوب این طرح در سطح شهرستان شد.

فرماندار دشتی گفت: این شهرستان در سرشماری‌های گذشته عملکرد مناسبی داشته است و انتظار می‌رود با مشارکت و همکاری همه دستگاه‌ها، سرشماری سال جاری نیز با دقت و کیفیت مطلوب اجرا شود.

وی افزود: در صورت نیاز به امکانات و تجهیزات پشتیبانی، هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد تا فرایند سرشماری با همکاری همه مجموعه‌های شهرستان به انجام برسد.