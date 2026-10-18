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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

فرماندار دشتی: همکاری همه دستگاه ها در سرشماری سال جاری مورد تاکید است

فرماندار دشتی: همکاری همه دستگاه ها در سرشماری سال جاری مورد تاکید است

بوشهر- فرماندار دشتی بر لزوم همکاری همه دستگاه ها در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال جاری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در نشست با مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان با اشاره به آغاز فرایند سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ در شهرستان دشتی خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط برای اجرای مطلوب این طرح در سطح شهرستان شد.

فرماندار دشتی گفت: این شهرستان در سرشماری‌های گذشته عملکرد مناسبی داشته است و انتظار می‌رود با مشارکت و همکاری همه دستگاه‌ها، سرشماری سال جاری نیز با دقت و کیفیت مطلوب اجرا شود.

وی افزود: در صورت نیاز به امکانات و تجهیزات پشتیبانی، هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد تا فرایند سرشماری با همکاری همه مجموعه‌های شهرستان به انجام برسد.

کد مطلب 6982047

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