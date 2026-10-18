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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

تأکید معاون استاندار بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم

تأکید معاون استاندار بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم

کرج- معاون امور اقتصادی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت تثبیت قیمت‌ها و حمایت از معیشت خانوارها، خواستار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با تولیدکنندگان، حذف واسطه‌ها و تأمین کالاهای اساسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، جلسه هماهنگی طرح عملیاتی تثبیت قیمت‌ها و حمایت از شهروندان به ریاست مجتبی بوربور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز و با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.


بوربور در این نشست با تأکید بر اهمیت تثبیت قیمت‌ها و حمایت از معیشت شهروندان، به‌ویژه در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، بر استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی استان برای تسهیل دسترسی خانوارها به کالاهای مورد نیاز تأکید کرد.

وی خواستار تعامل و تبادل نظر دستگاه‌های اجرایی با تولیدکنندگان بخش‌های مختلف، حذف واسطه‌های غیرضروری و تأمین کالاها با حداقل سود شد تا زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز همچنین بر ضرورت اجرای اقدامات هماهنگ تا پایان سال جاری، با اولویت مناطق کم‌برخوردار و همکاری مدیران محلات تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت از معیشت شهروندان شد.

کد مطلب 6982048

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