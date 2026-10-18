به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز یکشنبه در جلسه سرمایه‌گذاری سواحل کارون در محدوده کلانشهر اهواز اظهار کرد: برای شناسایی و جذب سرمایه‌گذاران، ۲۲ نقطه در حاشیه رودخانه تعیین شده است.

وی افزود: در هر طرف رودخانه محدوده‌ای به طول ۱۳ کیلومتر مشخص شده که مجموع آن در دو سوی کارون به ۲۶ کیلومتر می‌رسد و نقاط سرمایه‌گذاری در همین محدوده قرار دارند.

استاندار خوزستان با اشاره به کاربری‌های پیش‌بینی‌شده برای این طرح تصریح کرد: ایجاد فضاهای گردشگری، فرهنگی و آموزشی از اهداف این سرمایه‌گذاری است تا از ظرفیت رودخانه کارون برای توسعه شهر و استان بهره‌برداری شود.

موالی‌زاده، کارون را فرصتی مهم برای خوزستان دانست و گفت: هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های مختلف انجام شده است و در صورت وجود موانع در برخی نقاط، پیگیری‌ها برای پیشبرد و تسریع کار انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند و موانع احتمالی نیز در چارچوب‌های تعیین‌شده بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام می‌شود.