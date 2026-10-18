به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، شامگاه یکشنبه در پیامی خطاب به وزیر ورزش و جوانان، تکرار توهین‌ها و نفرت‌پراکنی در ورزشگاه انزلی را ناشی از آنچه مدیریت منفعل و برخوردهای بی‌اثر خواند، دانست.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حرمت مردم و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، تصریح کرد: تذکرات لازم پیش‌تر داده شده است و انتظار می‌رود با این رفتارها در اسرع وقت برخورد قانونی و بازدارنده صورت گیرد.

متفکرآزاد خطاب به وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد که در صورت رسیدگی نکردن به این موضوع، باید در مجلس شورای اسلامی درباره این اتفاقات پاسخگو باشد.