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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

متفکرآزاد: وزیر ورزش درباره توهین‌ها در ورزشگاه انزلی پاسخگو باشد

متفکرآزاد: وزیر ورزش درباره توهین‌ها در ورزشگاه انزلی پاسخگو باشد

تبریز- نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به حواشی دیدار ملوان و تراکتور، خواستار برخورد قانونی و بازدارنده با توهین‌ها و نفرت‌پراکنی علیه اقوام و اشخاص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، شامگاه یکشنبه در پیامی خطاب به وزیر ورزش و جوانان، تکرار توهین‌ها و نفرت‌پراکنی در ورزشگاه انزلی را ناشی از آنچه مدیریت منفعل و برخوردهای بی‌اثر خواند، دانست.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حرمت مردم و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، تصریح کرد: تذکرات لازم پیش‌تر داده شده است و انتظار می‌رود با این رفتارها در اسرع وقت برخورد قانونی و بازدارنده صورت گیرد.

متفکرآزاد خطاب به وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد که در صورت رسیدگی نکردن به این موضوع، باید در مجلس شورای اسلامی درباره این اتفاقات پاسخگو باشد.

کد مطلب 6982050

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