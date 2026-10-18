به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده اظهار کرد: در پی بارندگی و وزش باد از عصر امروز در بخش‌هایی از استان هرمزگان، مناطقی از استان با قطعی برق مواجه شدند که عوامل مربوطه برای رفع مشکل و بازگرداندن برق در حال پیگیری و اقدام هستند.

وی با اشاره به وقوع تگرگ در بخش احمدی، بخش مرکزی بندرعباس و منطقه کشار شهرستان خمیر افزود: میزان خسارت‌های احتمالی ناشی از این شرایط جوی در روزهای آینده بررسی و برآورد خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با هشدار نسبت به تداوم ناپایداری‌های جوی بیان کرد: طی دو روز آینده، در ساعات بعدازظهر، عصر و شب، احتمال بارش باران، تگرگ و وزش تندباد در برخی نقاط استان وجود دارد.

حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان، خواستار پرهیز از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها، خودداری از صعود به ارتفاعات در زمان فعالیت سامانه‌های بارشی و توجه به هشدارهای هواشناسی شد.

وی همچنین توصیه کرد: شهروندان در زمان وزش تندباد از حضور در مجاورت سازه‌های ناپایدار، درختان و تابلوهای تبلیغاتی خودداری کنند.