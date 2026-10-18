انفجارات کنترل شده در بخش میانکوه شهرستان اردل 

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه حضرت قمربنی‌هاشم علیه السلام استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد که فردا دوشنبه ۲۷ مهرماه، احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل‌شده پرتابه‌های باقیمانده از جنگ رمضان، در برخی مناطق بخش میانکوه شهرستان اردل وجود دارد.

طبق اعلام سپاه استان چهارمحال و بختیاری، این عملیات از ساعت ۹ صبح آغاز شده و تا ساعت۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت.

به استحضار اهالی شریف منطقه میانکوه شهرستان اردل می رساند این عملیات با رعایت کامل نکات فنی و ایمنی توسط تیم های خنثی سازی انجام می شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان گرامی وجود ندارد.