معاون وزیر آموزش و پرورش: ۸۱ هزار کلاس درس در کشور بهسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خان محمدی عصر یکشنبه در آیین افتتاح همزمان ۱۵۷ کلاس درس مدارس شهرستان خواف اظهار کرد: یک هزار و ۵۲۰ فضای ورزشی طی همین مدت در مدارس سطح کشور احداث و تجهیز شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بهره برداری از ۲ هزار ۲۳۱ فضای آموزشی مدارس کشور به صورت همزمان در روز۲۵ مهرماه با حضور رئیس جمهور گفت: موفقیتها و طرحهای آموزش و پرورش در شرایطی کسب و اجرا شد که کشورمان با مشکلات در بخش های مختلف و از جمله جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی مواجه بود.

وی ادامه داد: یک هزار و ۳۰۰ مدرسه سطح کشور که در حملات و جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونی خسارت دیده بودند با کمک خیران و گروه‌های جهادی و مردمی بازسازی و سال تحصیلی جاری برای تحصیل داتش آموزان آماده شدند.

خان محمدی اضافه کرد: آموزش و پرورش به اولویت نخست دولت چهاردهم و رییس جمهور تبدیل شده است و در سایه بذل توجه دولتمردان و مسوولان شاهد موفقیت‌های زیادی در این بخش هستبم که از جمله آن کسب قهرمانی المپیاد جهانی نجوم اشاره کرد.

در ادامه مهدی آسیایی، فرماندار خواف نیز در این مراسم اظهار کرد: با وحدت و همدلی و همبستگی بین ارکان مدیریتی مسوولان استانی و شهرستانی و نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی شاهد موفقیت های زیادی در آموزش و پرورش این شهرستان هستیم که از جمله آن می توان به کسب رتبه برتر استان خراسان رضوی در حوزه تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی اشاره کرد.

فرماندار خواف گفت: با توجه به رشد جمعیتی خواف ۱۰۰ کلاس درس در این شهرستان مورد نیاز است که توجه بیشتر مسوولان را می طلبد.

وی خواستار توجه فرهنگیان و خانواده ها برای صرفه جویی برای برون رفت از بحران انرژی زمستان سال جاری شد.