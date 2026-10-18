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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

پایان کابوس خانواده آمنه؛ دختر سه‌ساله از چنگ کودک‌ربا نجات یافت

پایان کابوس خانواده آمنه؛ دختر سه‌ساله از چنگ کودک‌ربا نجات یافت

دختر سه‌ساله‌ای که در منطقه افسریه تهران ربوده شده بود با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی در منطقه شوش پیدا شد و به آغوش خانواده بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، وقوع یک فقره کودک‌ربایی در منطقه افسریه تهران به پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد و رسیدگی به این پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

در تحقیقات اولیه، پدر و مادر آمنه، دختر سه‌ساله، به مأموران اعلام کردند که فرزندشان هنگام بازی در مقابل درِ منزل ناپدید شده است.

در ادامه تحقیقات و با بررسی دوربین‌های مداربسته، مشخص شد زنی میانسال از نبود والدین در کنار این کودک سوءاستفاده کرده و اقدام به ربودن او کرده است.

پس از شناسایی سرنخ‌های پرونده، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ تلاش‌های شبانه‌روزی خود را برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز کردند.

سرانجام ساعت ۲۰:۳۰ یکشنبه ۲۶ مهرماه، زن مظنون در مخفیگاه خود در منطقه شوش شناسایی و دستگیر شد. در جریان این عملیات، آمنه نیز سالم پیدا شد و به خانواده‌اش تحویل داده شد.

با پایان این عملیات، دختر سه‌ساله به آغوش خانواده بازگشت و پرونده برای ادامه مراحل قانونی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفت.

اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6982059

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