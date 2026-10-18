به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام هادی اکبری روز یکشنبه در سفر به شهرستان تایباد و دوره‌های آموزشی ارتقای مهارت خادمین فرهنگی حج اظهار کرد:: اعزام ۸۵ هزار زائر ایرانی به حج تمتع سال آینده پیش‌بینی شده و به منظور محقق شدن این میزان، سهمیه رایزنی های آن با مقامات حج کشور عربستان انجام گرفته است.

وی بیان کرد: میزان ارزی که از سوی دولت به زائران حج تعلق می گیرد هنوز مشخص نشده است در صورتیکه ارز به زائر اختصاص یابد هزینه سفر حدود هفت میلیارد و ۵۰۰ تا هشت میلیارد ریال خواهد بود و در غیر این صورت ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیر امور اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری ادامه داد: هر سال متناسب با تعداد زائر و کاروان ۵۵۰ روحانی شیعه از سراسر کشور راهی سفر حج می شوند که این رقم در کاروان‌های اهل سنت در مجموع به ۱۶۰ نفر می رسد.

اکبری با اشاره به این که اعزام زائران حج عمره هر سال متفاوت است، تصریح کرد: امسال اعزام ۵۰ هزار زائر ایرانی به حج عمره برنامه‌ریزی شده بود.