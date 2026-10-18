به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر یکشنبه در نشست فنی با موضوع «بررسی مشخصات فنی پوشش‌های بتنی کانال‌ها و حوضچه‌های آب و آبزی‌پروری» با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردهای فنی و مهندسی در طراحی و اجرای زیرساخت‌های آبزی‌پروری اظهار کرد: توسعه اصولی زیرساخت‌ها و استفاده از مصالح استاندارد و فناوری‌های نوین، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های نگهداری و بهبود عملکرد مزارع پرورش آبزیان دارد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های گسترده استان بوشهر در حوزه آبزی‌پروری، به‌ویژه پرورش میگو و ماهیان دریایی، توجه به کیفیت ساخت حوضچه‌ها، کانال‌های انتقال آب و سامانه‌های مرتبط با پرورش، از الزامات توسعه این بخش است و می‌تواند به افزایش کارایی تأسیسات و کاهش مشکلات فنی در طول دوره بهره‌برداری کمک کند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجربیات علمی در اجرای طرح‌های شیلاتی تصریح کرد: تعامل میان مجموعه شیلات، متخصصان مهندسی ساختمان، مراکز علمی و شرکت‌های فناور می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت پروژه‌ها، استفاده از روش‌های نوین اجرایی و حمایت مؤثرتر از سرمایه‌گذاری در بخش آبزی‌پروری باشد.

در این نشست کریمی، عضو هیئت علمی عمران دانشگاه علم و صنعت، و محسنی از شرکت دانش‌بنیان کامپوزیت مکرر، به‌عنوان مدرسان دوره، به بررسی مشخصات فنی پوشش‌های بتنی کانال‌ها و حوضچه‌های آب و آبزی‌پروری پرداختند و مباحث تخصصی مرتبط با استانداردها، الزامات فنی و کاربرد فناوری‌های نوین در این حوزه را ارائه کردند.

این دوره با هدف ارتقای دانش فنی کارشناسان و آشنایی با راهکارهای استاندارد و فناوری‌های جدید در طراحی و اجرای زیرساخت‌های آبزی‌پروری برگزار شد و بر ضرورت توجه به کیفیت فنی پروژه‌ها در راستای توسعه و افزایش بهره‌وری فعالیت‌های شیلاتی تأکید داشت.

