جشنواره انار شهرستان تفت در مسیر ثبت قرار گرفت 

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرادیان شب یکشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به برگزاری هفتمین جشنواره انار این شهرستان اظهار کرد: جشنواره امسال با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و تلاش داریم در طول این رویداد، فضایی بانشاط برای شهروندان و بازدیدکنندگان فراهم کنیم.

وی با اشاره به نزدیک شدن ایام فاطمیه افزود: به همین دلیل، برنامه‌های جشنواره با فشردگی بیشتری برگزار می‌شود و مراسم اصلی و برنامه اختتامیه روز پنجشنبه خواهد بود.

فرماندار تفت ادامه داد: غرفه‌های نمایشگاه روز جمعه نیز فعال هستند و علاقه‌مندان می‌توانند از بخش‌های مختلف آن بازدید کنند، اما در این روز برنامه‌های جشنی برگزار نخواهد شد.

مرادیان با اشاره به اهمیت معرفی محصول انار تفت تصریح کرد: امسال ۲۵ غرفه به عرضه انار، محصولات جانبی و فرآورده‌های آن اختصاص یافته است تا جشنواره متناسب با عنوان و هویت اصلی خود برگزار شود.

وی با بیان اینکه محصولات صنایع دستی، آثار مرتبط با میراث فرهنگی و تولیدات سایر استان‌ها نیز در نمایشگاه عرضه می‌شود، خاطرنشان کرد: تلاش شده است تنوع محصولات در کنار محوریت انار حفظ شود و بازدیدکنندگان بتوانند از بخش‌های مختلف جشنواره استفاده کنند.

فرماندار تفت با اشاره به حمایت از باغداران شهرستان گفت: پیش‌بینی شد غرفه‌ها به‌صورت رایگان در اختیار باغداران قرار گیرد تا بتوانند محصولات خود را بدون واسطه عرضه کنند و از فرصت ایجادشده برای بازاریابی و فروش بهره ببرند.

مرادیان ابراز امیدواری کرد با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، هفتمین جشنواره انار تفت با استقبال مردم و در فضایی بانشاط برگزار شود.