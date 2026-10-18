به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه یکشنبه در نشست هیئت‌ رئیسه خانه احزاب استان سمنان در محل استانداری اظهار کرد: رویکرد مدیریت استان بر شناسایی مسائل واقعی و پرهیز از حاشیه‌های سیاسی استوار است و می کوشیم نیازهای هر شهرستان بر اساس برنامه‌ای مشخص بررسی و پیگیری شود.

وی افزود: در همین راستا، اسناد پروژه‌ای شهرستان‌ها با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، فرمانداران، نمایندگان و استانداری تدوین شده است تا اولویت‌های توسعه‌ای مشخص و اعتبارات متناسب با نیازهای ضروری تخصیص یابد.

استاندار سمنان با اشاره به محدودیت منابع مالی تصریح کرد: توزیع اعتبارات میان همه پروژه‌ها با هدف جلب رضایت همگانی، لزوماً به تکمیل طرح‌ها منجر نمی‌شود و ممکن است روند اجرا را طولانی و منابع را پراکنده کند؛ ازاین‌رو، تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار و برنامه‌ریزی هدفمند باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

کولیوند ادامه داد: در کنار اسناد پروژه‌ای شهرستان‌ها، برنامه‌های مشخصی در حوزه‌هایی مانند آب و عدالت آموزشی نیز تدوین شده است تا نیازها و مسیر اقدام در هر شهرستان روشن باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر خانه احزاب با مدیریت استان توضیح داد: احزاب می‌توانند مطالبات و مسائل خود را از طریق مدیرکل سیاسی استانداری و بخش‌های مرتبط پیگیری کنند و در صورت نیاز، مدیران مسئول برای بررسی موضوعات در نشست‌ها حضور یابند.

استاندار سمنان افزود: انتظار می‌رود جلسات خانه احزاب به طرح مسائل مشخص، ارائه راهکار و پیگیری نتایج عملی منجر شود تا ظرفیت این مجموعه در حل مشکلات استان به شکل موثرتری به کار گرفته شود.

کولیوند با اشاره به مسئولیت احزاب در قبال عملکرد افراد معرفی شده از سوی آنها اظهار کرد: پاسخ‌گویی و مسئولیت پذیری حزبی می‌تواند به افزایش شفافیت و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

وی اختلاف‌نظر میان جریان‌های سیاسی را امری طبیعی دانست و افزود: دیدگاه های متفاوت باید در فضایی مبتنی بر گفتگو و استدلال مطرح شوند و پس از اتخاذ تصمیم، همه جریان‌ها در چارچوب مسئولیت‌های خود برای اجرای آن همکاری کنند.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت مشارکت همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی در حل مشکلات کشور یادآور شد: عبور از شرایط دشوار به همدلی، همکاری و استفاده از ظرفیت‌های متنوع نیاز دارد و نقش احزاب نباید صرفاً به بیان مواضع محدود بماند، بلکه باید در قالب پذیرش مسئولیت و مشارکت عملی در امور جامعه نمود پیدا کند.

کولیوند در ادامه با اشاره به فعالیت‌های محله محور در استان بیان کرد: در حال حاضر حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ محله با مشارکت مجموعه‌هایی از جمله سپاه، فرمانداری‌ها، اداره‌کل امور اجتماعی، بهزیستی و کمیته امداد در حال پیگیری و ساماندهی امور هستند.

وی مسجد را نیز یکی از محورهای مهم همبستگی اجتماعی دانست و تأکید کرد: مشارکت احزاب در شناسایی مسائل محلات و پیوند دادن ظرفیت مساجد، مردم و نهادهای مسئول می‌تواند به ارائه راهکارهای موثرتر و تسریع در حل مشکلات اجتماعی استان کمک کند.