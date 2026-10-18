استاندار بوشهر: بهسازی ورزشگاه شهید مهدوی تا نیمه آبان تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه به همراه فرماندار بوشهر و مدیرکل ورزش و جوانان استان، از روند اجرای عملیات بهسازی و نوسازی مجموعه ورزشی شهید مهدوی بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات فنی و عمرانی این پروژه قرار گرفت.

استاندار بوشهر در حاشیه این بازدید، ضمن گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی، با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های حرفه‌ای ورزش استان اظهار کرد: عملیات بهسازی و نوسازی ورزشگاه شهید مهدوی با هدف ارتقای استانداردهای میزبانی، متناسب با شأن مردم استان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور موفق نمایندگان بوشهر در رقابت‌های لیگ‌های سراسری کشور، با جدیت در حال اجراست.

وی با ابراز رضایت از کیفیت اقدامات فنی انجام‌شده؛ افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و تلاش عوامل اجرایی، این پروژه طبق تعهد پیمانکاران حداکثر تا نیمه آبان‌ماه ۱۴۰۵ تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد. همچنین تمهیدات لازم برای تأمین به‌موقع اعتبارات موردنیاز پیش‌بینی شده است.

زارع با تأکید بر ظرفیت بالای فوتبال بوشهر در سطح کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ۶ باشگاه ورزشی استان در رقابت‌های سراسری فوتبال حضور دارند؛ ازاین‌رو، نوسازی و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های ورزشی می‌تواند زمینه شکوفایی استعدادها و بهبود استانداردهای میزبانی مسابقات در استان را فراهم کند.

استاندار بوشهر با اشاره به برنامه‌های نوسازی فضاهای ورزشی در سطح استان گفت: علاوه بر بهسازی و استانداردسازی دو مجموعه ورزشی شهید مهدوی و شهید بهشتی در مرکز استان، عملیات اجرایی و بهسازی هفت زمین اختصاصی فوتبال نیز در نقاط مختلف استان در حال انجام است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای پروژه‌ها بیان کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مدیریت‌های شهری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تلاش می‌کنیم فضاهای ورزشی بیشتری را در اختیار جوانان و نوجوانان مستعد و علاقه‌مند استان بوشهر قرار دهیم.