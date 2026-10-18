به گزارش خبرنگار مهر، افشین مشیری شامگاه یکشنبه در جلسه مدیریت بحران با تکیه بر منابع طبیعی در محل این اداره کل ضمن اشاره به ضرورت بررسی پیامدهای احتمالی پدیده اقلیمی ال‌نینو بر منابع طبیعی استان اظهار داشت: شناخت شرایط اقلیمی و برنامه‌ریزی بر اساس پیش‌بینی‌های رسمی هواشناسی، نقش مهمی در کاهش خسارت‌های احتمالی و افزایش تاب آوری عرصه‌های طبیعی دارد.

وی با بیان اینکه آثار پدیده ال‌نینو در مناطق مختلف یکسان نیست، افزود: صرف وقوع این پدیده به معنای افزایش یا کاهش قطعی بارش در استان سمنان نیست و تصمیم‌گیری ها باید بر اساس داده‌های معتبر هواشناسی و ارزیابی شرایط محلی انجام شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با اشاره به اقلیم خشک و نیمه‌خشک بخش قابل‌توجهی از استان بیان کرد: تغییرات احتمالی در میزان و الگوی بارش و دما می‌تواند بر وضعیت مراتع، جنگل‌ها، خاک و منابع آب تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو، مدیریت اصولی عرصه‌های طبیعی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ضروری است.

مشیری اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری را از اقدامات موثر در مدیریت مخاطرات اقلیمی دانست و گفت: کنترل روان‌آب، تقویت پوشش گیاهی، جلوگیری از تخریب خاک و مدیریت اصولی مراتع می‌تواند در کاهش آثار خشکسالی، کنترل فرسایش و کم کردن خسارت‌های ناشی از بارش‌های شدید و سیلاب موثر باشد.

وی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر عرصه‌های طبیعی افزود: آمادگی نیروهای اجرایی، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و توجه به مناطق مستعد سیلاب و فرسایش در زمان بارش‌های رگباری ضروری است؛ همچنین در دوره‌های کم بارشی باید حفاظت از پوشش گیاهی، مدیریت چرا و پیشگیری از تخریب مراتع با جدیت دنبال شود.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان مشارکت جوامع محلی را در حفاظت از منابع طبیعی مهم دانست و تأکید کرد: آگاهی‌بخشی به دامداران و بهره برداران، رعایت ظرفیت مراتع، گزارش سریع حوادثی مانند آتش‌سوزی و سیلاب و همکاری مردم با دستگاه‌های اجرایی، در کنار استفاده از داده‌های معتبر هواشناسی و تقویت اقدامات آبخیزداری، می‌تواند آمادگی استان را در برابر نوسانات اقلیمی افزایش دهد.