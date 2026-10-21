خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: اعتراضاتی که در رورزهای اخیر ابتدا با مطالبات آموزشی و نارضایتی از وضعیت مدارس در فرانسه آغاز شد، با پیوستن گروه‌های کارگری، اتحادیه‌ها و معترضان اقتصادی به موجی گسترده‌تر علیه گرانی، نابرابری و کاهش کیفیت خدمات عمومی تبدیل شد.

هم‌زمان، تجمع‌هایی با مطالبات مشابه یا مستقل در بلژیک، ایتالیا و پرتغال و اعتراضات سیاسی دانشجویان در آلبانی، نشانه‌هایی از افزایش فشار اجتماعی بر دولت‌های اروپایی را آشکار کرده است؛ روندی که با طرح مطالبات اعتراضی در آلمان، اتریش و یونان نیز می‌تواند ابعاد تازه‌ای پیدا کند.

با این حال، این تحولات هنوز یک جنبش واحد و سازمان‌یافته اروپایی را شکل نداده‌اند بلکه از هم‌زمانی نارضایتی‌هایی حکایت دارند که در بستر بحران هزینه‌های زندگی، فشار بر خدمات عمومی و کاهش اعتماد به سیاستمداران به خیابان راه یافته‌اند.

از بحران معیشت تا انباشت نارضایتی‌ها؛ ریشه‌های نارضایتی در اروپا

اعتراضات اخیر فرانسه را نمی‌توان صرفاً واکنشی مقطعی به مشکلات مدارس یا افزایش قیمت‌ها دانست؛ آنچه به خیابان‌های این کشور کشیده شده، حاصل تلاقی چند نارضایتی انباشته از کمبود امکانات آموزشی و افت کیفیت خدمات عمومی تا فشار هزینه‌های زندگی و احساس تشدید نابرابری است.

اعتراضات با مطالبات آموزشی و انتقاد از وضعیت مدارس آغاز شد اما به‌تدریج گروه‌های اجتماعی بیشتری را درگیر کرد و به نارضایتی گسترده‌تر از شرایط اقتصادی و عملکرد دولت پیوند خورد. این روند نشان داد که مطالبات صنفی، در صورت تداوم مشکلات معیشتی، می‌توانند از چارچوب محدود خود فراتر بروند و به اعتراضات سیاسی و اجتماعی گسترده‌تری تبدیل شوند.

گرانی مسکن، انرژی و حمل‌ونقل، در کنار کاهش قدرت خرید، فشار مضاعفی بر خانوارهای اروپایی وارد کرده است. در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های روزمره با نگرانی درباره آینده خدمات عمومی همراه می‌شود و نارضایتی از یک حوزه مشخص، به احساس عمومی‌تری درباره کاهش کیفیت زندگی گسترش می‌یابد.

در بلژیک، اعتراضات آموزشی با مطالباتی درباره هزینه‌های تحصیل و کمبود امکانات همراه شده است. در ایتالیا نیز دانش‌آموزان و دانشجویان نسبت به وضعیت مدارس و بودجه آموزشی اعتراض کرده‌اند.

در پرتغال، بحران مسکن و افزایش اجاره‌بها به یکی از کانون‌های اصلی نارضایتی تبدیل شده و در آلبانی نیز مطالبات دانشجویی با انتقاد از فساد و کمبود فرصت‌های شغلی پیوند خورده است.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که اعتراضات کشورهای اروپایی الزاماً از یک مرکز واحد هدایت نمی‌شوند اما در برخی زمینه‌ها از جمله فشار اقتصادی، نگرانی درباره آینده و نارضایتی از عملکرد نهادهای عمومی، اشتراک دارند. همین هم‌زمانی می‌تواند به تقویت فضای اعتراضی در سطح قاره کمک کند، بدون آنکه لزوماً به شکل‌گیری یک جنبش یکپارچه اروپایی بیانجامد.

از منظر راهبردی، چالش اصلی دولت‌های اروپایی، ایجاد توازن میان محدودیت‌های بودجه‌ای و مطالبات فزاینده اجتماعی است. کاهش هزینه‌های عمومی ممکن است به مهار کسری بودجه کمک کند اما اگر به افت خدمات آموزشی، درمانی و رفاهی منجر شود، هزینه سیاسی بیشتری بر دولت‌ها تحمیل خواهد کرد.

در مقابل، برخورد صرفاً امنیتی با معترضان نیز لزوماً به رفع نارضایتی‌ها منجر نمی‌شود و حتی می‌تواند فاصله میان جامعه و نهادهای سیاسی را افزایش دهد. از این رو، تداوم اعتراضات را باید نه‌فقط از منظر تعداد تجمع‌ها، بلکه بر اساس توان دولت‌ها برای پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی ارزیابی کرد؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر رقابت‌های انتخاباتی، جایگاه احزاب حاکم و موقعیت جریان‌های مخالف در اروپا تأثیر بگذارد.

تسری اعتراضات و چالش دولت‌های قاره پیر

گسترش تجمع‌های اعتراضی در چند کشور اروپایی، این پرسش را مطرح کرده است که آیا اروپا با موجی فراتر از اعتراضات پراکنده داخلی روبه‌روست یا صرفاً شاهد هم‌زمانی بحران‌هایی است که ریشه‌های مشترک اما مسیرهای متفاوتی دارند؟

برای پاسخ به این پرسش باید میان تأثیرپذیری معترضان از تحولات فرانسه و شکل‌گیری مستقل اعتراضات در کشورهای دیگر تمایز قائل شد؛ زیرا شباهت شعارها و مطالبات، به‌تنهایی به معنای وجود یک جنبش مشترک یا سازمان‌دهی فرامرزی نیست.

در فرانسه، اعتراضات با مطالبات آموزشی و نارضایتی از وضعیت مدارس آغاز شد و به‌تدریج ابعاد اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری پیدا کرد. در بلژیک و ایتالیا نیز مطالبات مرتبط با آموزش، بودجه عمومی و هزینه‌های زندگی در کانون بخشی از تجمع‌ها قرار گرفت. این هم‌زمانی می‌تواند زمینه انتقال تجربه‌های اعتراضی، الگوهای سازمان‌دهی و شعارها میان گروه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی را فراهم کند؛ به‌ویژه در فضایی که شبکه‌های اجتماعی، انتشار تصاویر اعتراضات و هماهنگی میان گروه‌های مدنی را تسهیل می‌کنند.

در پرتغال، محور اصلی اعتراضات بیشتر به بحران مسکن و افزایش اجاره‌بها مربوط می‌شود، در حالی که در آلبانی، مطالبات ضدفساد و مخالفت با یک پروژه گردشگری مرتبط با داماد دونالد ترامپ، به تشدید اعتراضات دانشجویی و سیاسی انجامیده است. در یونان نیز گزارش‌هایی از پیوستن دانشجویان به موج اعتراضات فرامرزی منتشر شده است.

این تحولات نشان می‌دهد که اعتراضات در هر کشور، متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی، مسیر متفاوتی پیدا می‌کند؛ هرچند ارتباطات اجتماعی و رسانه‌ای می‌تواند به هم‌افزایی میان این حرکت‌ها کمک کند.

با وجود این، تعمیم موج اعتراضات به سراسر اروپا هنوز به شواهد بیشتری نیاز دارد. درباره آلمان و اتریش، نمی‌توان صرفاً بر اساس وجود نارضایتی‌های اقتصادی یا سابقه اعتراضات دانشجویی، از سرایت قطعی موج اخیر سخن گفت.

آنچه اهمیت دارد، تبدیل‌شدن تجمع‌های پراکنده به اعتراضات مستمر، پیوستن اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های اجتماعی دیگر و شکل‌گیری مطالبات مشترک است. اگر چنین روندی تقویت شود، دولت‌های اروپایی با مسئله‌ای فراتر از مدیریت چند تجمع محلی روبه‌رو خواهند شد. در شرایط فعلی اما تفاوت مطالبات و نبود شواهد کافی از هماهنگی فرامرزی، مانع از آن است که این تحولات را یک خیزش یکپارچه اروپایی توصیف کنیم.

در سطح سیاسی، تداوم اعتراضات می‌تواند هزینه تصمیم‌های اقتصادی دولت‌ها را افزایش دهد و رقابت احزاب مخالف با نیروهای حاکم را تشدید کند. با این حال، تبدیل نارضایتی خیابانی به تغییر در موازنه سیاسی، به میزان سازمان‌یافتگی معترضان، پاسخ دولت‌ها و توان احزاب برای تبدیل مطالبات اجتماعی به برنامه سیاسی بستگی دارد.

از این منظر، مسئله راهبردی برای اروپا نه صرفاً شمار کشورهایی است که شاهد تجمع اعتراضی هستند، بلکه میزان پیوند این اعتراضات با بحران اعتماد عمومی و ظرفیت دولت‌ها برای مهار ریشه‌های نارضایتی است.

ضرورت بازنگری اروپا در راهبردهای داخلی و خارجی

از نگاه کارشناسان، اعتراضات خیابانی در اروپا را نمی‌توان صرفاً واکنشی مقطعی به افزایش هزینه‌های زندگی دانست؛ این اعتراضات در بستری شکل گرفته‌اند که در آن، فشارهای اقتصادی با کاهش اعتماد عمومی، نگرانی از آینده و احساس ناتوانی دولت‌ها در حل مشکلات انباشته‌شده تلاقی پیدا کرده‌اند.

هنگامی که دولت‌ها نمی‌توانند میان وعده‌های انتخاباتی و نتایج ملموس سیاست‌های خود پیوند برقرار کنند، زمینه برای گسترش بی‌اعتمادی به احزاب حاکم و تقویت جریان‌های معترض به ساختار سیاسی موجود فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، مسئله دیگر صرفاً کنترل اعتراضات خیابانی نیست بلکه توان دولت‌ها برای بازسازی اعتماد عمومی و ارائه چشم‌اندازی روشن برای زندگی شهروندان نیز زیر سؤال می‌رود.

با این حال، آسیب‌پذیری اروپا فقط به سیاست‌های داخلی و نحوه توزیع هزینه‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. وابستگی این قاره به واردات انرژی و تأثیرپذیری آن از تحولات ژئوپلیتیکی، موجب شده است که بحران‌های خارج از مرزهای اروپا نیز مستقیماً بر معیشت شهروندان اثر بگذارند.

اختلال در مسیرهای انتقال انرژی و افزایش قیمت نفت و گاز می‌تواند هزینه تولید صنعتی، حمل‌ونقل و تأمین انرژی خانوارها را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر دولت‌هایی وارد کند که با مطالبات اجتماعی گسترده مواجه هستند. از این منظر، امنیت انرژی فقط یک مسئله اقتصادی نیست بلکه با ثبات اجتماعی و توان دولت‌ها برای مدیریت نارضایتی‌ها نیز ارتباط دارد.

در این میان، تحولات خاورمیانه و امنیت مسیرهای راهبردی انتقال انرژی به‌ویژه تنگه هرمز و باب‌المندب، اهمیت ویژه‌ای برای اروپا دارد. هرگونه اختلال در تردد دریایی از این گذرگاه‌ها می‌تواند بازارهای جهانی انرژی و حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه‌های آن را به مصرف‌کنندگان اروپایی منتقل کند.

از این ‌رو، یکی از راهکارهای برون‌رفت از بحران، ایفای نقشی مؤثرتر و مستقل‌تر از سوی دولت‌های اروپایی در حل‌وفصل تنش‌های منطقه‌ای است. تلاش دیپلماتیک برای توقف تجاوزات نظامی و مداخله‌گری‌های آمریکا در خاورمیانه، به‌ویژه در ارتباط با ایران، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی کمک کند؛ رویکردی که مستلزم فاصله گرفتن از سیاست‌هایی است که به تشدید تقابل و افزایش نااطمینانی در منطقه می‌انجامند.

پایان دادن به محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا و به تبع آن، بازگشت امنیت پایدار به تنگه هرمز و باب‌المندب می‌تواند مخاطرات عرضه انرژی را کاهش دهد و زمینه را برای ثبات بیشتر بازارها و تعدیل بخشی از فشارهای اقتصادی بر اروپا فراهم کند؛ هرچند حل مشکلات ساختاری این قاره به اصلاحات داخلی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی نیز نیاز دارد.

در نهایت، دولت‌های اروپایی برای مهار پایدار نارضایتی‌های اجتماعی باید میان سیاست داخلی و تحولات بین‌المللی پیوندی واقع‌بینانه برقرار کنند. دیپلماسی فعال، تلاش برای توقف تجاوزات و کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تأمین امنیت مسیرهای انتقال انرژی، در کنار اصلاحات اقتصادی داخلی، می‌تواند به بازگشت ثبات اقتصادی و اجتماعی به اروپا کمک کند.