دستور عتباتی برای برخورد با عوامل نزاع بیمارستان ورامین

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع نزاع دسته‌جمعی و برهم خوردن نظم و امنیت بیمارستان شهید مفتح ورامین، رئیس کل دادگستری استان تهران به رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب ورامین دستور داد با قید فوریت، ابعاد مختلف حادثه را بررسی کرده و با تمامی افراد دخیل در این درگیری، در چارچوب قانون برخورد کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت و امنیت مراکز درمانی و تأمین آرامش بیماران، کادر درمان و مراجعه‌کنندگان، بر شناسایی تمامی عوامل دخیل در این حادثه، بررسی نقش هر یک و پیگیری قاطع پرونده تا تعیین تکلیف قانونی تأکید کرد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، درگیری ابتدا در خارج از بیمارستان آغاز شده و در ادامه به داخل بیمارستان شهید مفتح ورامین کشیده شده است.

در جریان این حادثه، گزارش‌هایی از چاقوکشی و اخلال در نظم بیمارستان منتشر شد و تصاویری از این اتفاق نیز در فضای مجازی بازتاب یافت.

در پی وقوع این حادثه، با دستور دادستان ورامین و اقدام سریع نیروهای انتظامی، متهم شناسایی و دستگیر شد.

همچنین، گزارش‌هایی درباره بروز درگیری هنگام دستگیری وی منتشر شده است که جزئیات آن در روند رسیدگی به پرونده بررسی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن قدردانی از سرعت عمل و پیگیری رئیس دادگستری و دادستان ورامین و نیروهای انتظامی در شناسایی و دستگیری متهم، بر ضرورت ادامه تحقیقات برای شناسایی سایر افراد دخیل و برخورد قانونی با تمامی مرتکبان، متناسب با نقش و مسئولیت هر یک، تأکید کرد.

وی همچنین خواستار رسیدگی فوری و دقیق به پرونده شد تا ضمن رعایت موازین قانونی، با هرگونه رفتار مجرمانه‌ای که امنیت مراکز درمانی و آرامش بیماران و کادر درمان را مختل می‌کند، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.