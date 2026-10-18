به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی، شب یکشنبه، در نشست خبری جشنواره انار تفت با اشاره به مشکلات باغداران این شهرستان اظهار کرد: در کنار آفات و بیماری‌های کشاورزی، قطعی‌های مکرر و نامنظم برق چاه‌های کشاورزی نیز به باغ‌های تفت آسیب وارد کرده و بر میزان تولید و کیفیت محصولات تأثیر گذاشته است.

وی افزود: شرایط باغداری در تفت با برخی مناطق دیگر تفاوت دارد؛ چراکه امکان ایجاد استخرهای ذخیره آب در سطح گسترده وجود ندارد و خرد بودن اراضی نیز توسعه سامانه‌های آبیاری نوین و قطره‌ای را با محدودیت مواجه کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تفت ادامه داد: با حمایت جهاد کشاورزی شهرستان، بخشی از باغ‌ها به سامانه آبیاری کم‌فشار و لوله‌گذاری مجهز شده‌اند، اما این اقدامات به‌تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای آبی باغ‌ها نیست.

احمدی با تأکید بر ضرورت توجه به برنامه قطعی برق چاه‌های کشاورزی تصریح کرد: قطع برق می‌تواند بر راندمان تولید اثر بگذارد و در باغ‌های تفت، با توجه به شرایط آبیاری، فشار بیشتری به درختان وارد کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های انار بومی تفت گفت: حدود ۸۰ درصد انار این شهرستان از نوع انارهای انباری است که هنگام برداشت، پوست ضخیم‌تر و دانه‌های کم‌آب‌تری دارد، اما در دوره نگهداری سه تا چهارماهه، رطوبت از پوست به دانه منتقل می‌شود و محصول در زمان عرضه کیفیت متفاوتی پیدا می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تفت با بیان اینکه این ویژگی، انار بومی شهرستان را برای عرضه در مناسبت‌هایی مانند شب یلدا و عید نوروز مناسب می‌کند، خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌ای دیگر در آستانه این مناسبت‌ها می‌تواند به عرضه مستقیم انارهای انبارشده، کمک به فروش محصولات باغداران و تنظیم بهتر بازار منجر شود.