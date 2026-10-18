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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱

هرگز به بازیکنی نگفته‌ام برای اتلاف وقت روی زمین بخوابد

هرگز به بازیکنی نگفته‌ام برای اتلاف وقت روی زمین بخوابد

اهواز - سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران با رد شائبه وقت‌کشی در دیدار برابر فولاد گفت: در دوران مربیگری‌ام هرگز به بازیکنی نگفته‌ام روی زمین بخوابد و این موضوع در اخلاق من نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی شامگاه یکشنبه در نشست خبری پس از بازی برابر فولاد خوزستان اظهار کرد: از هواداران نساجی مازندران که این مسیر طولانی را برای حمایت از تیم طی کردند و همچنین از تماشاگران فهیم فولاد خوزستان به دلیل نظم و رفتار حرفه‌ای‌شان قدردانی می‌کنم.

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران با ارزیابی عملکرد فنی شاگردانش افزود: امروز فرم ایده‌آلی نداشتیم و از شکل بازی رضایت ندارم؛ این دیدار از معدود مسابقاتی بود که موقعیت‌های گلزنی بسیار کمی ایجاد کردیم که بخشی از آن به مصدومیت بدموقع بازیکن تیم و بازی مهره جایگزین در پستی غیرتخصصی بازمی‌گشت.

وی با اشاره به برنامه دفاعی تیمش تصریح کرد: تلاش کادر فنی بر این بود که در روز افت تیم، کمترین فرصت را به حریف بدهیم، هرچند جریان بازی ناخودآگاه ما را به سمت حفظ نتیجه و تک‌امتیاز سوق داد که این شیوه را چندان مطلوب نمی‌دانم.

دقیقی ادامه داد: کسب یک امتیاز خارج از خانه مقابل حریفی که در دیدارهای اخیرش به پیروزی رسیده بود نتیجه بدی نیست، اما بازیکنان برای ارائه فوتبالی تهاجمی و دستیابی به برد باید تلاش بیشتری داشته باشند.

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران در واکنش به موضوع اتلاف وقت خاطرنشان کرد: در طول چند سال مربیگری‌ام هرگز به وقت‌کشی متوسل نشده‌ام و حتی در جریان بازی یکی از همراهان چنین موضوعی را مطرح کرد که بلافاصله با آن مخالفت کردم، چراکه این رویکرد در مرام فوتبالی من جایی ندارد.

کد مطلب 6982100

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