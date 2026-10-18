تساوی برابر نساجی برای ما به تلخی یک باخت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری شامگاه یکشنبه در نشست خبری پس از دیدار با نساجی مازندران اظهار کرد: امشب فرصت بسیار خوبی داشتیم تا با کسب پیروزی به صدر جدول رده‌بندی صعود کنیم، اما متأسفانه به این هدف نرسیدیم، با این حال از تلاش و زحمات تک‌تک بازیکنانم قدردانی می‌کنم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با اشاره به فشار مسابقات افزود: ما فقط پنج روز پیش یک دیدار بسیار سنگین مقابل ملوان برگزار کرده بودیم و به همین دلیل، بسیاری از تعویض‌های امشب ما اجباری و ناشی از خستگی مفرط بازیکنان بود.

وی، درباره روند فنی بازی تصریح کرد: تیم ما موقعیت‌های گلزنی متعددی خلق کرد که نشان‌دهنده انگیزه بالا برای پیروزی است، اما در ضربات آخر و محوطه جریمه با عدم تمرکز مواجه بودیم و نتورستیم از موقعیت‌ها بهره ببریم.

مطهری با انتقاد از عملکرد داوری و اتلاف وقت حریف بیان کرد: توقع ما از تیم داوری بسیار بیشتر بود؛ آقای امینی داور بسیار خوبی است، اما جای تعجب دارد که در روزی که بازیکنان حریف مکرراً روی زمین افتادند، تنها ۶ دقیقه وقت تلف‌شده اعلام شد.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان بیان کرد: داوران باید حامی فوتبال جوانمردانه باشند؛ با وجود ارائه ایده‌های تهاجمی، نتورستیم از فرصت‌ها استفاده کنیم و باید در مسابقات آینده در تصمیم‌گیری‌های نهایی با دقت بیشتری عمل کنیم.