به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد هاشمی شب یکشنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزشی هیئت‌های مذهبی که به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در هیئت نینوا صفائیه برگزار شد، از برگزارکنندگان این مراسم قدردانی کرد.

وی برگزاری چنین برنامه‌هایی را اقدامی ارزشمند در تقویت پیوند میان هیئت‌های مذهبی و ورزشی دانست و اظهار کرد: این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تعامل بیشتر در مسیر توسعه ورزش استان باشد.

هاشمی با اشاره به فعالیت هیئت‌های ورزشی در مجموعه هیئت نینوا صفائیه افزود: این مجموعه امکان استفاده هیئت‌هایی مانند شنا و کشتی از امکانات خود را فراهم کرده است که نشان‌دهنده هدف مشترک مجموعه‌های مذهبی و ورزشی در ترویج فرهنگ ورزش و پهلوانی است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با بیان اینکه حسینیه‌ها، تکایا و هیئت‌های مذهبی از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی ارزشمند استان هستند، تصریح کرد: تیم‌های ورزشی معتبری در بستر این مجموعه‌ها فعالیت می‌کنند و برخی از آنها در بالاترین سطوح مسابقات کشور حضور دارند.

وی ادامه داد: از تیم‌های حاضر در سطوح بالای فوتبال کشور تا مجموعه‌های ورزشی مناطق مختلف، از جمله آزادشهر و صفائیه، ظرفیت‌های قابل‌توجهی در بستر هیئت‌های مذهبی شکل گرفته است که باید از آنها برای توسعه ورزش بهره برد.

هاشمی با اشاره به نشست اخیر خود با بزرگان هیئت‌های مذهبی استان گفت: در این نشست درباره ظرفیت‌های موجود و راه‌های استفاده از امکانات حسینیه‌ها و تکایا برای توسعه ورزش گفت‌وگو شد.

وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه‌های ورزشی و هیئت‌های مذهبی تأکید کرد و گفت: همکاری بیشتر این مجموعه‌ها می‌تواند به گسترش فعالیت‌های ورزشی در مناطق مختلف استان و تقویت فرهنگ پهلوانی منجر شود.