  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷

واکنش نماینده بناب به حواشی دیدار ملوان و تراکتور؛وحدت ملی خط قرمز است

واکنش نماینده بناب به حواشی دیدار ملوان و تراکتور؛وحدت ملی خط قرمز است

بناب- نماینده مردم بناب و خوشه‌مهر در مجلس، در واکنش به حواشی دیدار ملوان و تراکتور، توهین به هواداران این تیم و مردم آذربایجان را محکوم کرد و خواستار برخورد قاطع با نفرت‌پراکنی قومی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد باقری بنابی شامگاه یکشنبه در واکنش به اتفاقات دیدار ملوان و تراکتور در بندرانزلی اظهار کرد: فوتبال ورزش اتحاد، شادی و همدلی است و نباید به عرصه‌ای برای ترویج نفرت و ایجاد تفرقه تبدیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به همبستگی نیاز دارد، نفرت‌پراکنی قومی و توهین به هویت مردم، اقدامی مغایر با منافع ملی است.

باقری بنابی با محکوم کردن توهین به هواداران تراکتور و مردم آذربایجان، قصور فدراسیون فوتبال در برخورد قاطع با چنین رفتارهایی در گذشته را زمینه‌ساز تداوم این اقدامات دانست.

نماینده مردم بناب و خوشه‌مهر در مجلس شورای اسلامی همچنین با اعلام حمایت از مالک باشگاه تراکتور و مردم آذربایجان تأکید کرد: تا زمان برخورد قاطع با این رفتارها، از تصمیمات مدیران باشگاه تراکتور در این زمینه حمایت خواهم کرد.

کد مطلب 6982114

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها