واکنش نماینده بناب به حواشی دیدار ملوان و تراکتور؛وحدت ملی خط قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد باقری بنابی شامگاه یکشنبه در واکنش به اتفاقات دیدار ملوان و تراکتور در بندرانزلی اظهار کرد: فوتبال ورزش اتحاد، شادی و همدلی است و نباید به عرصه‌ای برای ترویج نفرت و ایجاد تفرقه تبدیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به همبستگی نیاز دارد، نفرت‌پراکنی قومی و توهین به هویت مردم، اقدامی مغایر با منافع ملی است.

باقری بنابی با محکوم کردن توهین به هواداران تراکتور و مردم آذربایجان، قصور فدراسیون فوتبال در برخورد قاطع با چنین رفتارهایی در گذشته را زمینه‌ساز تداوم این اقدامات دانست.

نماینده مردم بناب و خوشه‌مهر در مجلس شورای اسلامی همچنین با اعلام حمایت از مالک باشگاه تراکتور و مردم آذربایجان تأکید کرد: تا زمان برخورد قاطع با این رفتارها، از تصمیمات مدیران باشگاه تراکتور در این زمینه حمایت خواهم کرد.