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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳

۵ پروژه طی هفته تربیت بدنی در استان سمنان افتتاح می‌شود

۵ پروژه طی هفته تربیت بدنی در استان سمنان افتتاح می‌شود

سمنان- مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان از اجرای برنامه‌های متنوع طی هفته تربیت بدنی خبر داد و گفت: در مهمترین رویداد پنج طرح افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ‌محسن ایزد بخش شامگاه یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت بدنی در محل اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان، اظهار کرد: اجرای ۸۰۰ برنامه طی این هفته برای استان سمنان برنامه ریزی شده است.

وی با تاکید به اینکه برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش از ۲۶ مهر تا دوم آبان خواهد بود، اضافه کرد: در اجرای این برنامه های هیئت های ورزشی با محوریت مردم همکاری دارند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان با اشاره به اینکه طبق روال برنامه ها با غبار روبی مزار شهدا و دیدار با نماینده ولی فقیه و امامان جمعه خواهد بود، ادامه داد: نواختن زنگ ورزش در مدارس دیگر برنامه روتین است.

ایزد بخش تصریح کرد: دیدار با خانواده شهدای ورزشکار، تجلیل از قهرمانان بین المللی و کشوری، برگزاری مسابقات ورزشی، اجرای همایش های پیاده روی و زورخانه ای و کارگاه ها دیگر برنامه ها است.

وی به افتتاح پنج طرح طی هفته تربیت بدنی اشاره داشت و افزود: بهره برداری مرکز مشاوره و خانه ورزش روستایی از جمله آن ها خواهد بود.

کد مطلب 6982124

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