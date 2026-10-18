به گزارش خبرنگار مهر، ‌محسن ایزد بخش شامگاه یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت بدنی در محل اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان، اظهار کرد: اجرای ۸۰۰ برنامه طی این هفته برای استان سمنان برنامه ریزی شده است.

وی با تاکید به اینکه برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش از ۲۶ مهر تا دوم آبان خواهد بود، اضافه کرد: در اجرای این برنامه های هیئت های ورزشی با محوریت مردم همکاری دارند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان با اشاره به اینکه طبق روال برنامه ها با غبار روبی مزار شهدا و دیدار با نماینده ولی فقیه و امامان جمعه خواهد بود، ادامه داد: نواختن زنگ ورزش در مدارس دیگر برنامه روتین است.

ایزد بخش تصریح کرد: دیدار با خانواده شهدای ورزشکار، تجلیل از قهرمانان بین المللی و کشوری، برگزاری مسابقات ورزشی، اجرای همایش های پیاده روی و زورخانه ای و کارگاه ها دیگر برنامه ها است.

وی به افتتاح پنج طرح طی هفته تربیت بدنی اشاره داشت و افزود: بهره برداری مرکز مشاوره و خانه ورزش روستایی از جمله آن ها خواهد بود.