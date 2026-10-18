https://mehrnews.com/x3dn2q ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6982127 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۸ تجمع مردم یاسوج در دویست و سی و دومین شب خونخواهی قائد شهید یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و سی و دومین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد. دریافت 151 MB کد مطلب 6982127 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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