دویست و سی و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه- دویست و سی و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده و پر شور مردم انقلابی برگزار شد.