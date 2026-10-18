https://mehrnews.com/x3dn2C ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ کد مطلب 6982137 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ دویست و سی و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- دویست و سی و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده و پر شور مردم انقلابی برگزار شد. دریافت 12 MB کد مطلب 6982137 کپی شد مطالب مرتبط دویست و هفدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و هشتاد و نهمین اجتماع منتقمون مردم کرمانشاه برگزار شد صد و بیست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه حمایت مردم کرمانشاه از حزبالله لبنان رجزخوانی در اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه حمایت قاطع مردم کرمانشاه از حزبالله و مردم لبنان برچسبها انقلاب اسلامی ایران رهبر شهید کرمانشاه
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